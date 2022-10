Mucho se ha escrito –y muy bien– condenando los cánticos machistas del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid. Me limitaré a recordar que la violencia contra las mujeres no depende de clases ni otros factores excepto el de un solo sexo, macho, socializado masculino. El alarmismo por los rugidos de la manada pija ha impactado entre la ciudadanía, un dato desconcertante pues sufrimos a diario la violenta realidad patriarcal en la que encontramos mujeres asesinadas en Irán por desafiar el aro del velo, así como un sinfín de violencias machistas. Los chicos universitarios no son más que un indicador –otro más– de la misoginia y el machismo asumido en una sociedad profundamente patriarcal que carece de un sistema educativo –político, social, cultural– radicalmente coeducativo, feminista, igualitario. ¿Qué aporta de novedosa la performance machuna? Una exposición pública inhóspita, la arrogancia que supone saberse troglodita, violento y carpetovetónico haciéndolo notorio y sin discreción alguna. Se trata de universitarios complacidos de su violencia machista. Y ése es un asunto inquietante.

Manifiesto una tesis inusualmente compartida en público porque puede que produzca incomodidad: los hombres siempre somos un problema. La construcción de la identidad masculina es atravesada por la insolidaridad, la misoginia, la homofobia y una cultura homoafectiva en la que los chicos tratan como iguales a sus semejantes, ignorando la posibilidad de incorporar referentes femeninos en su vida, a no ser que sean las mujeres que les hacen la vida fácil y agradable, como pueda ser su madre, hermana o novia. Por eso, decía, el escándalo del colegio mayor es otro síntoma de un diagnóstico evidente: la masculinidad hegemónica como fuente de conflictos y violencia. Se ha viralizado porque el vídeo evidencia esa manada feroz e intimidatoria que nos habita como varones. ¿Y qué hay de los otros síntomas? A mí me escandaliza –aunque no disponemos de imágenes de esto– que en todos los centros educativos –sí, todos– los chicos son una fuente de problemas, conflictos y violencia. Que los chicos persiguen a los chicos «menos masculinos», a quienes desafían conscientemente o no la masculinidad hegemónica tradicional. Unos chicos que sexualizan a compañeras, las cosifican o las menosprecian por el hecho de «nacer de mujer», normalizando una discriminación sexista sin que el profesorado viralice tanta violencia contra nuestras niñas, jóvenes estudiantes habituadas al desprecio de quienes formalmente se supone compañeros. Es cierto que los cánticos se oyen mejor, pero pido, desde esta tribuna, un compromiso feminista por parte de quienes habitan el mundo educativo para darle voz a la violencia cotidiana e invisibilizada en colegios, institutos de Secundaria, universidades. La única manera de erradicarla es denunciándola, nunca escondiéndose. Los alumnos varones de mi aula conocían el vídeo de los cánticos violentos contra las chicas. A ellos les hace gracia, les divierte, se tronchan. En los hombres docentes cae la urgente responsabilidad de explicarles a nuestros jóvenes que la violencia contra las mujeres no es graciosa, al menos para quienes buscamos un mundo igualitario. Hacerles ver que esa gracia la sufren y padecen todas las mujeres por igual, a veces en distintos niveles según su procedencia, cultura, religión o circunstancias. Pero se repite insistentemente un esquema elemental: toda mujer, por el hecho de serlo, sufre violencia. Nosotros, los varones, la infligimos. Cómo, cuándo, su porqué y qué estamos dispuestos a cambiar como sujeto victimario, el trabajo pendiente. Buscar respuestas, comprometerse a un cambio radical. Tal debería ser el mensaje pertinente para la sociedad, la escuela, los medios. Entiéndase entonces que, cuando uno «nace de hombre», quepa pensar: problemas a la vista.