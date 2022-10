Esta modalidad educativa de otras épocas en las que el alumnado de niveles no universitarios vivía y estudiaba en el colegio durante todo el curso y que acogía, fundamentalmente a alumnado de pequeños pueblos que no tenían instituto de Educación Secundaria en su localidad, ya ha pasado a mejor vida. Solo quedan en todo el país tres o cuatro centros de este tipo, y están dedicados a alumnado extranjero o con graves problema de comportamiento y que necesitan estar alojados fuera de la familia o el entorno social, con un régimen más estricto. La mejora de los medios de comunicación, así como la construcción de Institutos en muchos pueblos, han permitido que los alumnos vivan con la familia y se desplacen al centro para las clases. Esto supone una gran ventaja, especialmente por cuestiones afectivas y de arraigo, pero no está de más recordar que toda una generación de estudiantes de zonas rurales se educó en unas condiciones mucho más difíciles.

El tema me ha surgido porque hace unos días, un nutrido grupo de exalumnos de un internado de Teruel, el colegio San Pablo, nos juntamos en esta ciudad para participar en un homenaje que se realizó al director del colegio, Don Florencio, en su 90 aniversario. Fue un colegio creado casi exprofeso para recoger a los estudiantes de los pueblos que querían estudiar el bachillerato. El encuentro fue una bonita ocasión para volver a los orígenes después de más de cuarenta años y ver de nuevo a nuestro antiguo director, y a compañeros de internado con los que convivimos intensamente durante muchos años, pero que ya apenas recordamos. Era un colegio laico, progresista para la época de los años sesenta del siglo pasado, donde la educación estaba dominada por las órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas. En realidad, era solo una residencia, porque las clases las recibíamos en el instituto público de Teruel. La foto del encuentro es el fiel reflejo de toda una generación que se forjó en la dureza del medio rural, con las penurias de la posguerra, y en la que nuestros padres hicieron un tremendo sacrificio para que sus hijos salieran del pueblo a estudiar y que pudiesen llevar una vida mejor que la suya. En la foto faltan muchas personas que no pudieron acudir a la cita o que han fallecido, algunos personajes ilustres como los cantantes Joaquín Carbonell o José Antonio Labordeta. Pero el hecho que quiero resaltar de este encuentro, es cómo el paso del tiempo te hace ver las cosas con otra perspectiva. Lo que en su momento veíamos como negativo, con el paso del tiempo casi todos reconocemos como una educación muy valiosa que ha condicionado nuestra vida positivamente, y así se lo hicimos saber a Don Florencio en este emotivo homenaje. Hay que recordar que en aquellos tiempos si querías estudiar tenías que salir del pueblo con 9 o 10 años, hacer una prueba de ingreso al bachillerato y si la aprobabas te ibas de casa al internado de ‘la capital’ y solo volvías en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y el verano. Las mañanas íbamos a las clases del instituto, incluido el sábado, y las tardes se dedicaban a largas sesiones de estudio en grandes salas donde permanecíamos en escrupuloso silencio (no existían los trabajos en grupo): de 16 a 18 h., media hora de descanso y otra sesión de 18:30 a 20:30, cena y después de cenar otra hora de estudio de 10 a 11 h antes de irse a dormir. Solo había una excepción y era el día que le tocaba a tu curso ver la tv por las noches. Hasta las 12 h. como máximo, porque al otro día había que ir a las clases del Instituto. Claro, con esos horarios había tiempo para todo, para hacer deberes, estudiar los exámenes, leer libros de aventuras, de ciencia, o de lo que hubiese en la biblioteca, pues tampoco había demasiado para elegir. Quizás sea esta la causa de que esta generación tenga una cultura tan amplia adquirida durante el bachillerato, y de la que carecen a todas luces las generaciones actuales. Saben otras cosas que también son importantes, pero les faltan los conocimientos básicos de historia, de literatura, de filosofía, de biología, …de todo aquello que se aprendía leyendo y estudiando, cosa que cada vez se hace menos. El avance de la pedagogía y la didáctica ha mejorado significativamente la educación actual en la que se realizan muchos trabajos en grupo para favorecer la cooperación y socialización del alumnado, pero algunos aspectos de la educación tradicional como el tiempo de estudio y lectura individual deberían ser rescatados como algo muy valioso para la formación de las personas.