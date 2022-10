A los analistas de la enseñanza les ocurre lo mismo que a los analistas de la vesania juvenil: que dan vueltas y más vueltas alrededor del meollo sin abordarlo; que destripan un terrón allá y otro aquí; que toman la tensión a bulto y el pulso al azar; que levantan alfombrones tangenciales; que rodean el asunto, esquivan el intríngulis y difieren el momento de la verdad; que se limitan a sobrevivir en los arrabales de la certidumbre, no se sabe si por una torpeza inaudita —casi maldita— o por un despiste cínico, premeditado, escandalosísimo.

El caso es que se busca la causa de la violencia núbil en los videojuegos, en las películas y en las publicidades —lugares todos que la favorecen de refilón—, pero no se busca en la pornografía, su fuente principal, donde se genera, se multiplica y se intensifica de una forma pavorosa. Y que se intenta explicar el declive de la enseñanza hurgando, revolviendo y hasta hozando —hay auténticos frikis del tema— en millares de aspectos menores, accesorios, totalmente secundarios; que se dispersa la cuestión en mil pavesas circunstanciales para no acometerla de cara, en toda su aterradora simplicidad. De modo que se hace la vista gorda con la pornografía para que no la quiten de Internet —del bolsillo—; y se mira el vacío para no admitir que la docencia entera, el profesorado al completo se ha resignado a vociferar, a explicar tres tonos por encima de lo recomendable —cuando no a grito pelado— porque la discencia, el alumnado, el pelotón de las inmediateces, las frustraciones y los padres bifrontes —consentidores a un lado, hipersusceptibles al otro— no calla. Lejos, aunque no irrecuperable, quedó el día en que, inexplicable o muy explicablemente, los alumnos perdieron el miedo, el respeto, el decoro, lo que fuera que los mantenía en silencio, y empezó el cotorreo.

Fue la misma jornada en que los profesores aceptaron la situación, la permitieron, se la echaron a la espalda y empezaron a forzar la voz. Ese día rubricaron el declive de su oficio, de su figura, de su misma persona: su agonía por entregas. Volvieron su trabajo del revés, entraron al cenagal de las transigencias y las humillaciones y empezaron a hundirse. Gritando entre gritos pasaron de maestros a bufones; berreando entre berridos decayó el sabio hasta quedar pelele, pasmarote y nulidad pura. Bochorno da verlos/vernos pugnar, porfiar, deflagrar por ejercer; colgarse y colgarnos el micrófono, el altavoz, la petaca, la bocina, el silbato, la ignominia de la impotencia; sacar la cabeza por el agujero del cortinón y pasar a tomatazo limpio las horas, los aros y las iras. Y luego al gimnasio, al silencio, a la evasión audiovisual o al marasmo diazepam; a las punzadas del orgullo, la dignidad o lo que sea —el trabajo de tantos años, que clama en lo profundo—; a la escapatoria instintiva en forma de ansiedades, bajas laborales y claudicaciones. El fondo es la rebelión de las masas, la vulgaridad en conglomerado paternofilial avasallando a la transmisión del saber y la cultura. La forma es el rumor, la marabunta, el acabóse; y sobrenadando la forma, intentando imponerse, chirriando, resufriendo y quebrándose, la explicación, la queja, el enunciado, el aullido, el baladro, la locura, el desgarro, la vocación enronqueciendo, resignándose, consumiéndose, acobardándose, autocompadeciéndose y preguntándose para cuándo la unión, la objeción, la huelga, la insumisión, la reclamación colectiva del regreso al silencio en las aulas o a las aulas en silencio, cuya falta se disimula con jueguecitos y modernidades —del modernismo de Montessori, que ya tiene un siglo—, y cuya presencia se añora en secreto con toda la fuerza de la desesperación.

La miseria de la enseñanza, que no es otra que la descrita —ésa, y que los políticos ahogan el oficio en burocracia—, se va enquistando, se cronifica, se calcifica, se hace gruesa y obstructiva como un cálculo renal porque se tolera, se disimula, se rodea y no se aborda; no se aborda porque abordarla supone admitir que la enseñanza está peor de lo que parece, y que requiere maniobras más complejas y laboriosas que la gamificación, la competencialidad, el rubriquismo y la mojiganga. Recobrar el silencio no es moco de pavo.