Una de les repercussions que va tindre la dictadura feixista que va començar amb el cop d’Estat del genocida Franco, va ser la «desaparició» massiva de criatures nascudes de parelles republicanes dins o fora del matrimoni.

A poc a poc les diferents associacions de criatures furtades a les seues mares acabades de parir o quan encara eren ben menudes, han anat aclarit el que hi havia darrere: tota una maquinària emparada en les clíniques on parien les dones republicanes, fadrines o casades i també les ingressades en manicomis i majoritàriament regentades per monges.

Criatures que eren entregades a famílies afins al règim perquè foren criades fora de les idees dels pares i mares naturals que, segons Vallejo Nàgera, entre altres eres portadores de l’anomenat «gen rojo».

Segons aquest psiquiatre emparat pel franquisme que va estudiar l’eugenèsia1 a l’Alemanya nazi i que es va convertir en cap de psiquiatria militar del dictador afirmava que: «la gent d’esquerres, homes i dones, eren portadors d’un gen roig». I, com no podia ser d’altra manera, es va proposar «purgar-lo». I ho va fer mitjançant la separació de les criatures de les seues famílies naturals, entre altres tècniques acientífiques i terribles que, sols de pensar-les, fica els pèls de punta.

Però aquest pseudo científic no era l’únic que defensava la teoria del «gen rojo». També Queipo de Llano, exercia terrorisme radiofònic per a sembrar el terror i intimidar als seus enemics. Sobretot amb les dones amb discursos com per exemple: «Els nostres valents legionaris i regulars han demostrat als rojos covards el que significa ser homes de veritat. I de pas també a les seues dones. Això està totalment justificat perquè aquestes comunistes i anarquistes practiquen l’amor lliure. Ara almenys sabran el que són homes i no milicians marietes. No es lliuraran, per molt que bramen i piquen de peus». O siga, de nou la justificació del terror davant dels milicians republicans i les seues companyes per tal d’imposar la por a qualsevol preu i per qualsevol mitjà, tot i que foren violacions col·lectives per a demostrar la «masculinitat» dels legionaris.

Han passat més de huitanta anys per a veure, per fi, com aquests personatges terribles perdran els honors que el règim els va atorgar i que la veritat isca a la llum i es conten totes les bestialitats comeses després del cop d’Estat feixista del dictador.

La recent aprovació de la Llei de Memòria Democràtica, aprovada definitivament el passat cinc d’octubre al Senat, permetrà revertir algunes situacions que encara perviuen i que ofenen a les famílies descendents de la gent que va lluitar per la legalitat del règim republicà ofegat i represaliat pel criminal règim franquista.

L’anomenat «gen rojo» no existia. Va ser una invenció de Vallejo Nàgera per poder causar molt més dolor i patiment als que van defensar la república i que van pagar molt cara la seua coherència política i a qui els va ajudar com els brigadistes internacionals que van vindre a defensar el règim legal republicà.

S’ha fet d’esperar i segurament podria ser millor, però almenys ha alçat bombolles entre els nostàlgics del règim i, tot i que ho intenten, allò del «gen rojo», ja s’ha vist que era una invenció per fer servir la por i la dominació com a eines per doblegar els vençuts.

La història, de vegades, acaba ficant les coses al seu lloc. I ho he dit bé, de vegades, que no sempre.