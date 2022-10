El diputat de Compromís a Madrid i ara aspirant a ser cap de llista autonòmica Joan Baldoví (Sueca, 1958) simbolitza per a molts valencians alguna cosa més que un representant polític valencià a la capital d’Espanya. L’èxit de la seua complicada i solitària tasca parlamentària, basada en el treball inesgotable, la intel·ligència i una honesta passió a flor de pell, ha sigut al llarg dels onze anys de parlamentari reconeguda per tothom: ho testimonien els diferents premis que ha rebut dels periodistes del Congrés i les seues altes valoracions per part de la ciutadania en les diferents enquestes polítiques.

La seua valentia a l’hora d’enfrontar-se dialècticament a la dreta del Partit Popular, i sobretot l’extrema dreta de Vox, l’aguerrida defensa dels interessos valencians amb la persistent denúncia de l’infrafinançament o la gran habilitat que ha tingut per fer-se visible dins de l’estret marge institucional de les seues intervencions, han convertit Baldoví en un diputat conegut, reconegut, i respectat per tothom, fins i tot pels seus adversaris polítics.

Tanmateix, per a mi, un ciutadà del Camp de Morvedre, nascut els anys seixanta, representa, com pot representar per a molts valencians i valencianes que compartim les mateixes arrels, la llengua, i fins i tot la mateixa cultura pairal, un símbol de modernitat política impagable. Cal llegir la biografia de Salvador Vendrell Joan Baldoví. En clau valenciana (Perifèric edicions) per a comprendre el calat de la seua procedència social. Ho diu l’autor del llibre: la biografia és un homenatge a tota una generació que va nàixer els anys cinquanta, i principi dels seixanta, afegiria jo, que es va incorporar a la vida política amb posicions d’esquerra i recuperació de la personalitat del país, universitaris o no, que ha treballat al camp, és a dir, ha begut de la tradicional cultura rural, però, en canvi, com diu Rafa Xambó, mai no s’ha embadalit amb els romanços sobre com està l’hortet i el barranc dels Algadins, l’enyoradís poema de Teodor Llorente.

Joan Baldoví va nàixer al si d’una família humil d’una ciutat on els turistes podien passar de llarg perquè no hi havia res d’extraordinari, com va escriure el seu paisà Joan Fuster. Sueca era un poble, com tants i tants altres, principi dels anys seixanta, on encara circulaven els carros i les haques, i als corrals de les plantes baixes hi havia conills, gallines i ànecs, i fins i tot, coloms missatgers, com els que tenia el pare, representant d’una fàbrica de persianes. A sa casa, com a les cases de tants valencians de famílies humils d’aleshores, no n’hi havia cap llibre, ni tradició lectora, si de cas els atifells per a treballar als camps d’arròs: lligones, corbelles, aixades, etcètera.

Va beure, a diferència de les classes mitjanes i altes de la burgesia urbana, de la cultura popular, gens sofisticada. Si de cas, els dies de mercat canviava els tebeos al mercat del poble; El capitán Trueno, El jabato, Hazañas bélicas... i gaudia amb les pel·lícules de l’Oest al cinema. A casa, com tants altres, parlaven la llengua dels avantpassats, mantenien la fidelitat a la llengua, i molt sovint del iaio ensumava amb el fum del puret històries o rondalles o anècdotes que el lligaven amb l’entorn.

Com tants estudiants de famílies classe treballadora, va estudiar uns anys en una universitat laboral, en el seu cas la d’Alcalà d’Henares, ací al País Valencià teníem Xest. Finalment, i després de deixar econòmiques, compaginant els estudis i el treball, va acabar Magisteri. Afiliat al PSAN, i després a la Unitat del Poble Valencià i el Bloc Nacionalista Valencià, va ser regidor i després alcalde de Sueca per a finalitzar sent candidat de la coalició Compromís al Congrés.

Aquest és l’exemple de Baldoví: un home de classe humil i treballadora, de procedència rural, que fa política a Madrid en clau veritablement valenciana, amb fermesa, amb orgull, amb un sentit de la cultura oberta i progressista, cosmopolita, ben lluny de la coentor a l’ús, ben lluny dels clans i dels cercles dels grans partits polítics i les endogàmiques estructures de poder. I, al cap i a la fi, ho ha aconseguit: amb enginy, constància i coratge, ha conquerit la capital d’Espanya.