Hoy, 20 de octubre, vamos a celebrar el vigésimo aniversario del desmoronamiento de la presa de Tous. Ya han pasado cuarenta años, pero no creo necesario explicar a los lectores lo que supuso en nuestra comarca semejante catástrofe. De todos son conocidos los efectos generados por tan triste acontecimiento: muerte, destrucción, enfermedades, daños económicos importantísimos y un largísimo etcétera.

Hoy no es día de lamentos, porque lo pasado el tiempo lo borró y a estas alturas ya pocos vestigios quedan de lo que sucedió en 1982. Pero de lo no podemos olvidar, si alguna vez, en un futuro esperemos que lejano, esto volviese a suceder es la actuación de la ciudadanía, de las autoridades, es decir, de todos los que participan en estas tragedias sea mucho mejor y más eficiente que la que se produjo en aquella época.

Si bien las autoridades se comportaron en la mayoría de los casos con razonable efectividad solucionando los problemas en la medida de los recursos disponibles, también es verdad que hubo graves negligencias, graves desinformaciones que supusieron el agravamiento de daños y el aumento de las víctimas que generó la tragedia. En concreto me refiero a la actuación del Gobierno Civil de la época. Es significativo que el pueblo donde más víctimas hubo, Carcaixent, se omitiese en el bando oficial que alertaba a las víctimas de la necesidad de evacuar la zona. El comunicado, que sin embargo no anunciaba el desmoronamiento de la presa de Tous, alertaba de la necesidad de abandonar algunos pueblos situados aguas abajo, entre lo que no se citaba a Carcaixent. Tiene que quedar en los anales para que quienes en el futuro tengan que tomar decisiones acepten con determinación que el conocimiento del medio y la precisión de la información es básico ante emergencias futuras.

No debemos olvidar ni dejar de lado el comportamiento corporativista y miope del colectivo de ingenieros competentes en presas que implicó la negativa a prestar sus servicios para peritar a favor de los damnificados en la causa penal abierta contra los responsables por el desmoronamiento de la presa de Tous en los juzgados de Xàtiva. Esto que aquí se denuncia supuso la movilización de las asociaciones de damnificados en pro de conseguir profesionales extranjeros, lo que supuso la contratación de los peritos de Delft Hydraulic de Holanda y de los ingenieros ingleses diseñadores de la presa del Nilo. La inestimable labor desempeñada por estos profesionales y su competencia acreditada por su currículum y por su actuación durante el transcurso del proceso judicial en curso permitió acreditar la culpabilidad de los responsables del desmoronamiento de la presa de Tous y la complicidad del Estado en semejante acontecimiento. A todos ellos agradecer los servicios prestados en favor de los damnificados.

No quiero dejar pasar sin señalar la gravedad de la deficiente actuación de la administración de Justicia, es absolutamente deplorable que en un estado de derecho se tarde 17 años en completar un procedimiento como el que aquí se comenta. Esperemos que la democracia continúe su camino y en su devenir aparte de la Justicia a las personas que permiten estas actuaciones tan reprobables.

Recientemente un alto mando del Ejército reprochó a todos aquellos que mientras soldados, en su inestimable ayuda, limpiaban las calles de barro, curaban enfermos y restablecían servicios, se dedicaban a mirar desde los balcones, mientras los demás trabajábamos en la tarea de poner orden al desastre dejado por las aguas de la presa de Tous. A todos ellos mi reprobación más dura por su incivismo.

Lo importante, lo trascendente y con lo que nos tenemos que quedar es el cariño, la dedicación y el comportamiento todas aquellas personas, instituciones, empresas y toda la sociedad civil que con esfuerzo y dándonos aquello de lo que disponían se volcó con la ciudadanía damnificada. Con su ayuda, dedicación y comportamiento hicieron más llevadero el trance por el que nos vimos obligados a pasar todos aquellos que vivíamos aguas abajo de la presa de Tous.