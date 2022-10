Los ponientes y los meses tórridos ya son simple recuerdo. La temperatura que ha venido a sustituir a la de esos ponientes es la electoral y nos amenaza con 15 meses de duración. Cuando se llega a sentir que nuestras horas están siendo y van a continuar siendo pasto de la desinformación, nada mejor que abrir el balcón de par en par y acogerse en un cálido sillón con la finalidad de dirigir nuestra atención hacia el texto que tengamos entre manos mientras esperamos ver las primeras y ansiadas gotas. Y estando en ese trance, es muy posible que nos asalte el recuerdo de alguna reflexión hallada en su día en una obra que ahora tiene su lugar en una estantería. Esto es, una vez más la desinformación que estas padeciendo te reorienta la asociación de ideas y modifica la dirección de la lectura. Este ha sido mi caso y os daré cuenta de ello.

¿A dónde y a quién se ha redirigido mi atención? A Las Meditaciones del Quijote. En las páginas que Ortega dirige al lector no tardé en identificar los fragmentos que en su día había asociado como de especial calado y alcance. Mi lápiz había dejado la marca que podía alertar y guiar el reencuentro con el texto. Allí se decía: «Yo desconfío del amor de un hombre a su amigo o a su bandera cuando no le veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil. Y he observado que, por lo menos, a nosotros los españoles nos es más fácil enardecernos por un dogma moral que por abrir nuestro pecho a las exigencias de la veracidad». Siempre la veracidad, pero seamos cautos ante los dogmas que pueden ser de naturaleza muy dispar. Mi desconfianza se regula, alienta o enfría por esa exigencia. Muchas veces he invocado las exigencias de la veracidad en estas páginas. Hoy solo me cabe pedir que se diga en verdad lo que está en riesgo y lo que en verdad y con trabajo podemos alcanzar.

Muchos son los testimonios que podría aducir y que ya están expresando una forma de tratar nuestro pasado por quienes se consideran en campaña electoral. Y al oírlos me resulta inevitable el recuerdo de otro principio desarrollado en estas páginas y que de forma concisa les traslado para que lo administren durante estos quince meses: «el reaccionarismo radical no se caracteriza en última instancia por su desamor a la modernidad, sino por su manera de tratar el pasado como un modo de la vida, y, bien muerto, lo sienta en su trono para que rija las almas».

Ante los días que nos aguardan o acechan aún es preciso unas postreras palabras. Unos juicios se volverán contra otros juicios, a unas promesas le sucederán otras y en muchos casos se olvidará otro principio: «El hombre honrado contrae, cuando niega, la obligación de edificar una nueva afirmación. Se entiende de intentarlo». Así de claro: la negación conlleva la obligación de diseñar y desarrollar el nuevo pensamiento, la nueva propuesta; la negación en sí misma alienta las sospechas. No pido maravillas ni excelencias; solo los ajustes precisos y posibles para dar solución a algunos de nuestros problemas, v.gr. vivienda, salud, educación y justicia.