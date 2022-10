“El paper és l'aigua dolça del riu que es perd al mar. És el lloc on fracassen totes les coses.” Leo esta frase en Canto jo i la muntanya balla, de Irene Solà, en los días en los que cientos de docentes nos enfrentamos a uno de los picos de trabajo burocrático del curso: la confección de las programaciones según la nueva ley. En educación, hacer y entregar papeles (la burocracia) es como un tercer mundo en el que todo es posible y todo cabe, un mundo paralelo de automarketing forzoso en el que vendemos que todo lo que dicen otros papeles, las normativas educativas, va a ser abordado, puesto en práctica, cumplido y registrado. Sobre el papel (el de las autoridades y el nuestro) hay inclusividad, atención individualizada, innovación, recursos, autonomía de centro y derechos laborales.

Pero después sólo los que entramos en las aulas vemos que lo que soportó el papel no lo aguanta la realidad. ¿Qué poder hechizante tienen los papeles para que la administración los glorifique y se lave las manos con ellos como si no hubiera una realidad al margen? Nos piden que hagamos nuestro trabajo y que justifiquemos por escrito que sabemos qué trabajo debemos hacer, que sabemos cómo y por qué debemos hacerlo, qué normativas estaremos cumpliendo y, finalmente, que registremos que lo hemos hecho. Si hiciéramos correctamente las programaciones que nos piden, serían como la suma de un libro de texto de elaboración propia y un libro del profesor, todo junto, para cada materia. Lo malo es que, si hiciéramos eso y lo cumpliéramos, tampoco lo estaríamos haciendo bien, porque hay que adaptarse a la sensibilidad e intereses del alumnado, algo que evidentemente no podemos adivinar con antelación. Es una pura contradicción, un mecanismo perfecto de indefensión aprendida.

Ahí tienes a una compañera mía, profesional y buena docente donde las haya, repasando durante horas los tres mil y pico folios del currículum para encontrar la programación del ámbito que tiene que dar en su grupo de tercero sin encontrarlo... porque no está. Y ella, que es una mujer a la que le sobra oficio y sensatez, tendrá que trabajar en la indefinición y la inseguridad jurídica, sin normativa que respalde su trabajo concreto en el aula. Los que sí tenemos curriculum estamos escandalizados: somos profesores, sabemos de nuestra materia y sabemos trabajarla con el alumnado. ¿Cómo es que somos tantos a los que no nos encajan los criterios con los saberes básicos, ni somos capaces de encontrar una manera de calificar sensata y viable que se ajuste a la normativa? Muchos ya han bajado los brazos. Las autoridades educativas y el profesorado nos dedicamos a desmoralizarnos mutuamente: ellas pidiéndonos imposibles y desconfiando de lo que haremos y nosotros desobedeciendo con más o menos justificación o descaro. La ley no la cumpliremos: no se puede cumplir. A base de decirnos que no sabemos lo que estamos haciendo y que hasta ahora lo hemos hecho todo mal puede que pretendan que dejemos de criticar sus decisiones como si supiéramos de qué estamos hablando los docentes cuando hablamos de educación.

Hablo con una compañera de orientación: tiene que poner por escrito el contenido de cada reunión o entrevista que tiene (cuando atiende a alumnos, cuando habla con las familias...) Se ahoga entre tanto papel y tanto registro, trabaja muchas más horas de las estipuladas (otra normativa que no se puede cumplir) y no me queda otra que decirle que, si tiene que "levantar acta" de cada reunión, tendrá que agendarse un tiempo después de cada una de ellas para poder escribirla, aunque sea a costa de que en ese tiempo no cite a otra persona. El resultado es que el trabajo verdaderamente valioso que ella hace, el de atender, orientar, acompañar, se reduce a la mitad: "cómo voy a hacer eso, Marta, no se puede quedar gente sin atender, eso no puede ser..." Yo pienso igual: eso no puede ser. “¿Y qué hago si no puedo llegar a todo?” No se lo digo, pero conozco la respuesta: tendrá que justificarlo en la memoria de final de curso. Sé que eso no arreglará nada. Pero estará en un papel. El lugar donde fracasan todas las cosas.