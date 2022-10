La pantanada

Potser va ser la primera calamitat de la qual vaig tindre una consciència activa. Era aquella etapa de trànsit de l’adolescència a la joventut, on a casa sempre el recomanaven «coneixement» abans de tancar la porta. L’esperit solidari d’aleshores va fer que al cap de pocs dies anàrem una colla d’amics a netejar un taller d’un conegut d’Alzira. Si arribar va ser complicat, l’estat d’aquella nau de la rodalia de la capital de la Ribera era fer realitat la magnitud de la tragèdia. Ma mare encara recorda els quilos de fang en els que vaig tornar al damunt i com en va portar lleixiu per dutxar-me.

