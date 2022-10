Un sistema averiado

Semana cuesta arriba para la Generalitat (y para Ximo Puig, claro) como factor de atracción de inversiones. En demasiadas ocasiones, la discusión y la gesticulación hacen perder el foco. Lo parece a santo de la última polémica con las energías renovables. El asunto corre el riesgo de quedarse en las diferencias internas en Compromís sobre si aprobar o no plantas fotovoltaicas y puede quedar desenfocado lo importante. Lo relevante es que, a pesar de poner el grito en el cielo y de los clamores de Puig por convertir estos pagos soleados en gran polo exportador de energía, estamos poco más o menos donde estábamos hace tres años. O sea, que nos desgañitamos con que la factura de la luz se ha disparado y ojo con una gran crisis y todo lo que esta ola inflacionista puede acarrear, pero no estamos dispuestos a hacer casi nada, salvo pedir que alguien (otro) lo solucione. Suena a infantil. Y no significa lo dicho que se puedan instalar plantas solares (o eólicas) en cualquier lugar, sin tener en cuenta el paisaje. Significa que ha pasado suficiente tiempo como para tener analizado y claro dónde se pueden colocar estas granjas sin afecciones a territorio valioso (por lo paisajístico, por su flora o por su fauna). Lo contrario supone deducir que lo que importa es la gesticulación como forma de estar públicamente. Como medio de propaganda. La consellera Rebeca Torró (socialista) dice que va a actuar en la parte que le toca y todo va a cambiar. Habrá que ver, pero que las cosas solo se muevan y empiecen a funcionar cuando hay algarada, conflicto y grandes titulares no es la política deseable.

