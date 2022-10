Aquién se le ocurriría llamar «Pesadilla en el paraíso» al reality estrenado en septiembre en Telecinco inspirado en «The Farm» (La Granja). Ese profético título es donde se encuentran los mandamases de Mediaset España ante la pérdida del liderazgo en medio de una reestructuración general del grupo que ha llevado a la familia Berlusconi a prescindir del todopoderoso Paolo Vasile, el consejero delegado más mediático al que los fieles seguidores de la casa conocían por sus peleas y reconciliaciones con presentadores como, por ejemplo, María Teresa Campos.

Al que ahora llaman CEO le proponen una despedida negociada con tres años más de sueldo para que no se vaya a la competencia después de que se filtrara su salida adelantándose a una supuesta retirada voluntaria prevista para 2023. Quería irse en 2019, pero no le dejaron y después de 23 temporadas al mando se va diciendo que se tiraría por la ventana si Silvio Berlusconi se lo pidiera. Ana Rosa Quintana, Emma García y los Vázquez, Jorge Javier y Jesús, le echarán de menos. Risto Mejide, muy dolido, hablaba de vendetta en «Todo es Mentira» tras conocerse la noticia.

Entre los pufos en la gestión de Vasile un error garrafal fue dejar que «Pasapalabra» volviera a Antena 3 por trolear a los propietarios del formato durante diez años emitiéndolo sin pagar derechos. El antropólogo italiano que tan bien entiende las necesidades de compañía y entretenimiento que cubre la televisión no calculó las repercusiones de perder el concurso. Desde aquel nefasto proceso judicial todo empezó a torcerse perdiendo el liderazgo en ese access prime time tan importante que hacía volar al informativo de Pedro Piqueras y lo que viniera después. Como se mueve un virus, la falta de cariño de la audiencia se fue extendiendo desde la noche hacia esa tarde colonizada por el ácido «Sálvame» de distintos cítricos que se encontró neutralizado por delicias turcas. El contagio afectó también a muchos de los realities de convivencia pensados como sustitutos del «Gran Hermano» que no se olvida y, por tanto, a gran parte de la programación de Telecinco y Cuatro, muy dependiente de ese universo de personajes que pulula por todos los platós. Las continuas dosis de la vacuna «Rocío Carrasco & Cía» no logran acabar con la desafección. La inercia les lleva a empezar a buscar candidatos para irse a Honduras y adelantar el estreno de «Supervivientes», justo aquello que quieren ser en ‘la pantalla amiga’, pero no pinta como remedio milagroso.