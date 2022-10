Justificar todo

Una buena periodista y amiga mía justifica el atentado que dos ecologistas han llevado a cabo sobre el cuadro Los girasoles con una larga lista de justificaciones que una progre entre fachos —sí, también es así en Argentina y así se autodenominaba en su perfil— había colgado en las redes.

«Lo hacen porque creen» es el primer argumento que abre el listado. «Valoro que crean, porque si algo me conmueve de la juventud es el idealismo y la rebeldía», añade, dando énfasis a la grata impresión que produce a muchos ese estado de idiocia hormonal que acredita desde a saltar desde el balcón a una piscina a pintarrajear sin tregua las persianas del buen burgués y el mobiliario público.

Desgraciadamente, creer no es patrimonio único de la juventud. Cuenta Camba que durante la guerra de Constantinopla había ancianos que disparaban a bocajarro sobre los niños y mozalbetes y mozalbetes que no tenían reparo alguno en vaciar la carga de unos trabucos enormes sobre el pecho de los ancianos. Cada cual tiene sus creencias, que son fruto de la ignorancia de las cosas. O uno está satisfecho con no pensar, o acaba por sospechar que vestirse de soldado griego con falda y corpiño para liarse a tiros no es un ideal al que se haya llegado a través de un análisis que haya eliminado otras posibilidades. Sí, con diecisiete años no se puede ser formal, decía Rimbaud. Pero aún siendo lógico rebelarse ante las normas idiotas que nos imponen, puedes tener un poco de sentido común, siempre que a tu alrededor los adultos no te justifiquen las ocurrencias porque les das lástima y no saben cómo solucionar el caos que te han creado.

Al final parece que el famoso cuadro tenía una protección de plástico que le salvó de la sopa de tomate con la que fue bautizado. Así que la acción para hacernos reflexionar si vale más el arte que la vida conllevará acciones penales, pero no habrá hecho mella en la obra de Van Gogh. La autodenominada progre añade: «Los girasoles no son de él, son del mundo, simbolizan El Arte». Una injustificada y simplista insistencia —que cada día me asombra más— en que lo que es del mundo, incluido lo simbólico, me lo puedo meter por mi propio orto y transformarlo como me parezca. Que nadie venga a frustrarme con su despreciable realidad. Es lo que llamábamos antes fantasías, inocentes fantasías que a más de uno le han llevado al aislamiento psiquiátrico.

También sostiene en su discurso apasionado que se trató de una acción disruptiva contra un símbolo del capitalismo burgués. Bueno, es verdad que Marx y Engels contribuyeron enormemente en dar sentido a la palabra «ideología» en el sentido moderno. Pero ignora tal vez que este neologismo fue creado por un filósofo bien olvidado, Louis Claude Destutt de Tracy, para quien este término significaba «la ciencia de las ideas» que tenía intención de fundar. Sin recurrir a los idealismos, se puede medir la diferencia entre la definición de Tracy y la de Marx y Engels, para quienes no es una ciencia, sino una ilusión que la ciencia y la revolución deben revocar. Pues ya hemos comprobado el resultado de la ilusión de atacar museos para salvar al mundo.

Hoy no empleamos la palabra ideología más que en un contexto polémico para desacreditar las opiniones de nuestros adversarios. Nuestra era sueña con el fin de las ideologías que la librarían de las mentiras y de las intolerancias, de los conflictos y de los discursos eternos.

Acabar con las ideologías es la más utópica e ideológica de todas las ideologías. Pero siempre habrá un cuadro de Van Gogh, unas ideas utópicas aparentemente nuevas y noticias tontas que dan la vuelta al mundo para olvidarnos de que una ideología contra las ideologías, si tal vez no es posible, sí sería al menos del todo justificable.