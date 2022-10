Las calles del centro histórico siempre estarán llenas de gente. Vayas cuando vayas. No importan las estaciones. Montpellier es una ciudad donde se usa un sólo calendario. Hace no sé cuántos años que llegué aquí por primera vez. Era de noche. De eso me acuerdo. Me esperaba en la estación Saint-Roch mi amigo Jean-François Carcelen. Un congreso o algo así en la Universidad Paul Valéry. Sé que hablé de la Transición de la dictadura a la democracia en España. No soy muy amigo de esa Transición. Demasiadas cuentas pendientes. Algunas empiezan a saldarse ahora, cuando han pasado cuarenta y siete años desde la muerte del dictador. Otras aún seguirán pendientes, aunque tengamos una nueva Ley de Memoria Democrática que mejora la que tuvimos en 2007, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero hubo de aceptar las presiones de la derecha para su aprobación. Desde aquella noche he regresado muchas veces a Montpellier. Ahora mismo escribo desde aquí, en la habitación de un hotel que como todos los hoteles me provocan la sensación de estar siempre de paso a ninguna parte. He llegado para participar en un homenaje a Anne-Laure Bonvalot. Un homenaje a alguien que ha formado parte importante de tu vida y de lo que escribes no es un viaje a ninguna parte. Conoces perfectamente el punto de llegada. Perfectamente.

Creo que la conocí en aquel primer viaje. Era un grupo fantástico de estudiantes universitarios. Ya entonces descubrí la curiosidad que sentía por todo. Por los libros. Por lo que se decía en las sesiones de los congresos académicos. Y hablo en plural porque ya no sé en cuántos coincidimos desde aquel primero en la Paul Valéry, hace tantos años. Por lo que la escritura española contemporánea tenía de compromiso y responsabilidad para que la historia y la literatura de nuestro país no siguieran siendo una infame sarta de mentiras. Escribió sobre mis novelas en muchísimos sitios: artículos, entrevistas, textos en libros colectivos. Dedicó su tesis a las novelas de Isaac Rosa, Belén Gopegui y las mías. Un trabajo que fue publicado después con el título de Fictions politiques y donde aprovechaba para hablar precisamente de compromiso y literatura en la España contemporánea. Siempre estaba en eso que llamamos al pie del cañón. Pero lo que más me juntaba con Anne-Laure no era la literatura. Lo que me juntaba con ella era eso que amo por encima de todas las cosas: la amistad. Saber que aunque haga siglos que no ves a alguien, sientes que siempre estará cerca. Y saber también que, desde la ficción y los ensayos que la analizan, el conflicto forma parte de lo que escribes. Y de lo que vives. Y que enfrentarte a la rutina, a esa escritura tan de moda que es como un bálsamo para tranquilizar conciencias, tiene un riesgo. Y lo asumimos. Como en un poema de Elizabeth Bishop: «Preferimos el iceberg al barco, / aunque ello significara el fin del viaje». Ninguna complacencia con la falsificación de la historia, de la literatura, de la memoria de una dignidad machacada por tanto olvido como llevábamos a cuestas. Siempre encontrabas ahí a Anne-Laure. En esa lucha incansable. Siempre.

La última vez que nos vimos fue en las Jornadas sobre Manuel Azaña celebradas en Montauban a finales de 2019. Luego vinieron la odiosa pandemia y el maldito cáncer que se la llevó en enero de este año. Tenía treinta y siete años. ¡Sólo treinta y siete años, joder! La vida es demasiadas veces una puñalada por la espalda. Ya sé que Montpellier no será la misma ciudad de siempre. No puede serlo. La alegría de volver a encontrar a tanta gente amiga, de volver a los abrazos tanto tiempo postergados, de saber que hay algo hermoso en nuestra vida que nadie nos arrebatará por mucho que el tiempo se convierta en enemigo. Y también la inmensa tristeza porque Anne-Laure no estará, como en tantas otras ocasiones, con sus rizos, sus libros y su sonrisa de siempre animando un tiempo que más que otras veces le pertenece a ella más que a nadie.

Los cafés de la Rue Université están llenos de gente. Y eso que llueve sin parar todo el día, casi desde mi llegada. Y es entre la lluvia, el bullicio de las terrazas y las sesiones del homenaje a su trabajo desde que era apenas una adolescente donde encontraré algo que me haga pensar que Anne-Laure nunca se fue a ninguna parte. Será ese bullicio, precisamente, el contraste entre la rapidez con que transcurrían las horas cuando la ciudad era tan distinta en otras ocasiones y ese paso lento de tortuga que nos lleva a lo desconocido. «¿Qué ritmo añadir a la quietud?», se preguntaba Diane di Prima en una de sus cartas revolucionarias. El ritmo de todo el tiempo que nos conocimos. El que no admite otra cosa que reconocerte en el compromiso de construir algo de esperanza en lo que escribimos. No es un camino que podamos recorrer a mil por hora, como los cohetes que llegan a Marte en el tiempo que dura Hey Jude y aún le sobra. Ir a contracorriente y a contratodo no admite prisas. Lo sabíamos entonces, aquella primera vez en la Universidad Paul-Valéry, y lo seguimos sabiendo todos los días de nuestras vidas en todos los sitios donde nos fuimos encontrando. En todos los sitios, Anne-Laure. En todos los sitios. En todos.