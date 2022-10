La carretera CV-16 que une Castelló con l’Alcora, se encuentra en obras en el tramo entre el embalse de María Cristina y L’Alcora. La razón es dar continuidad al carril bici ya existente entre Castelló y el citado embalse, con el fin de que se pueda llegar a l’Alcora pedaleando o a pie de manera segura, dado que se segrega el tráfico a motor del tráfico no motorizado.

Señores Ximo Puig i Samuel Falomir, en una anterior entrega sobre las obras de este carril bici, contrarresté los motivos por los cuales los empresarios del azulejo se oponían a dicho carril; su argumento era que se estaba ejecutando reduciendo el ancho de la calzada, y complicando el tráfico pesado en las rotondas. Ya a punto de finalizarse la obra del carril bici, se paralizó hace un tiempo por la presión de los empresarios.

Ahora me llegan noticias de que, con el aumento de la presión empresarial, parece ser que se va revertir todo lo realizado y el carril bici no llegará a l’Alcora y su polígono azulejero. Aquí les hago llegar a ustedes, Presiente y Alcalde, los motivos por los cuales debería terminarse la obra del carril bici que conectara Castelló con l’Alcora y con otros municipios:

- Con la crisis actual energética y la amenaza del cambio climático, la movilidad del futuro (que ya es presente) por motivos laborales será la movilidad en bici combinada con el transporte público.

- La mejor manera de acceder a l’Alcora desde los pueblos vecinos, o des de Castelló, para que los trabajadores puedan acceder a las empresas cerámicas, es y será por un carril bici segregado del tráfico a motor, tal como se está ejecutando.

- Dejar la CV-16 sin el carril bici, tal como estaba con anterioridad, lleva muchas veces a circular camiones pesados y turismos por encima del límite de velocidad.

- Por sus estrechos arcenes circulaban bicis y alguna que otra persona andando, dos colectivos que se jugaban la vida cada día en esta carretera. La segregación del carril bici da solución a este problema.

- Al reducirse la sección de la carretera se induce a los conductores de camiones y coches, a circular a menor velocidad, con el consiguiente ahorro de combustible y aumento de los índices de seguridad. Todos sabemos que cuanto más lento es el tráfico, más fluido y seguro se vuelve.

- La finalización y puesta en servicio del carril bici, animaría a parte de los trabajadores de los polígonos de l’Alcora a ir al trabajo en bicicleta. Ahora, con las bicis eléctricas y con un carril bici seguro como el que se encuentra en obras, se pueden recorrer distancias de alrededor de 20 km para acceder al lugar de trabajo sin dificultad.

- Sin ese carril bici que se quiere evitar por parte de los empresarios, no se podrá dar este aumento de trabajadores accediendo a l’Alcora en bici.

- Por otro lado, las infraestructuras viarias son públicas y de uso universal. Por consiguiente, tanto derecho tienen los camiones y coches a circular por ellas por el camino más recto y directo, como las personas que decidieran acceder a l’Alcora andando o con sus bicicletas. Eso sí, de manera segura y no como hasta ahora, que supone que pedalear o andar por esa carretera sea casi un suicidio.

- La crisis climática y energética va a necesitar muchas infraestructuras de carriles bicis para que las personas puedan optar por ir pedaleando a sus lugares de trabajo. Con ellos, los camiones, aunque más lentamente en este tramo, podrán también circular con más seguridad. Y repito, los conductores saben mejor que nadie que a menor velocidad, menos riesgo de accidente y más fluidez de tráfico.

- Con el carril bici ganaremos todos: el medio ambiente, los conductores, los ciclistas, los peatones, las empresas y el paisaje. Los clientes que lleguen a l’Alcora observarán cómo la CV-16 se ha humanizado con la aparición del carril bici y la desaceleración de los vehículos a motor. Probablemente, ello contribuya a cerrar nuevos contratos, por el hecho de proyectar la imagen de pertenecer a un país civilizado, respetuoso con la movilidad no motorizada.

Espero, señores Ximo Puig y Samuel Falomir, tomen nota y se entreguen a una reflexión profunda sobre lo aquí comentado. No den pie, con la reversión del carril bici en obras de l’Alcora, a que se pueda llegar a publicarse algún titular del tipo: “En plena crisis energética y climática, se revierte un carril bici en construcción en l’Alcora”. No ha ocurrido nunca ni en España ni en Europa. Sigan con la finalización del carril bici, so peligro de convertirse en el hazmerreír de toda la sociedad europea.

Vuelvo a incidir en la urgencia de la cuestión: la decisión es crucial, en plena crisis energética y climática. Terminen e inauguren el carril bici de l’Alcora y nos vemos pedaleando por él. No solo como forma sostenible de movilidad, sino también de modernidad, de mejora del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Escuchen nuestra petición y hagan posible la movilidad sostenible por motivos laborales; será un regalo para los trabajadores de la cerámica. Todos lo celebraremos. Espero lo consideren y tengan un buen día, alcalde Falomir y presidente Puig.