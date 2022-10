Rebautizar como Jaume I la plaza del Ayuntamiento

Una vez iniciado el proceso definitivo de remodelación de la plaza más importante, es el momento de cambiarle ese nombre inocuo que exhibe. Hay que rebautizarla como Plaça Jaume I, que se lo merece más que ese miserable callejón que va de Quart a Moro Zeid, y llevar la estatua del Conqueridor a su plaza natural. Aunque las únicas efigies que me interesan son las de la Antigüedad, esa propuesta que le he oído a un acreditado experto en Patrimonio y Conservación, provocaría un baile de estatuas. La de Vinatea debe estar en su lugar natural, la plaza que lleva su nombre en Velluters, mientras que para sustituir la de Jaume I se debería convocar un concurso internacional de escultura, preferentemente de artistas de la Antigua Corona de Aragón -Nápoles y Sicilia incluidas-, para ocupar la noble Plaça d’Alfons el Magnànim con una figura digna del nombre del homenajeado. Repito que la idea sale de una las mentes más lúcidas del Cap i Casal que me ha permitido hacerla pública a cambio de su anonimato. No busca la gloria, sino un consenso básico en la ordenación escultórica, porque aquí ya se sabe, no se desacreditan las propuestas, sino quién las formula. No creo que haya nadie, en su sano juicio, dentro y fuera del hemiciclo, que se oponga a que Jaume I de nombre a la remodelada plaza principal.

Calma y serenidad. Desaprovechar la ocasión sería dejar pasar otra oportunidad histórica, porque ahora que la plaza se va a poner guapa será una de las más visitadas, y serviría como un reclamo de fortaleza ciudadana, además de una denominación de origen al alcance de muy pocas ciudades europeas. Y una perspectiva más idónea para las celebraciones patrióticas, ya sea el consolidado concurso de dibujo del conjunto ecuestre o las distintas ofrendas florales al fundador del reino. Lo que provocaría además decidir un trazado de la precesión cívica del 9 d’Octubre acorde con la nueva trama urbana del siglo XXI. Lo que no se actualiza está condenado a desaparecer, porque en las sociedades líquidas no hay ninguna celebración que sea segura. Además, el conveniente cambio de nombre se antoja un debate sereno, enriquecedor y nada partidista, más allá de una común sensibilidad valencianista. Re-natura. Sobre el proyecto ganador para la plaza hay que decir que las imágenes digitales conocidas tienen buena pinta, aunque ya sabemos que una cosa es la teoría y otra distinta la ejecución, como hemos visto primero en la plaza de Bruges y luego en la Reina. Es complicado redactar un proyecto en un ágora perimetralmente complicada que acoge la falla principal y el ciclo pirotécnico más intenso del mundo. Lo que era fácil de arreglar es ese erial de patinaje de ahora tras la peatonalización. Pero para conocer el origen y desarrollo de la plaza hay que dejarse caer por la exposición «Javier Goerlich, Arquitectura y Urbanismo en Valencia 1914-1962», que está en la sexta planta de El Corte Inglés Pintor Sorolla hasta el 31 de octubre, porque Goerlich fue el diseñador de la morfología de la València moderna que ha llegado hasta nuestros días. Una figura clave del que nunca sabremos si le gusta la idea, pero seguro que estaría de acuerdo con el nombre de Jaume I, dado su origen austrohúngaro.