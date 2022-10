No sé si a ustedes les pasa, pero estos dias ando con una disputa doméstica o mejor batalla nocturna entre mis sabanas y colcha y un servidor. A las fechas que estamos , tocando noviembre, uno, confiado que es, había dispuesto una colcha, un edredón ligero para afrontar mejor las primeras y refrescantes noches del otoño. Como suelo hacer todos los años. Pero, como ya nos han informado por activa y por pasiva, el tiempo ya no es lo que era y las llamadas noches tropicales son el pan de cada día, bueno, de cada noche. Así que me paso la velada nocturna entre un me tapo y un me destapo , me tapo y me vuelvo a destapar. Como decía aquel cuplé cuando el tiempo era una cosa seria y predecible «tápame, tápame, tápame, que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven aquí cariño mío».

Todo este trajín nocturno, además, con la compañía de unos de los perros que tiene la costumbre perversa de repantigarse en los pies de la cama y con el ajetreo que me llevo no para de refunfuñar cada vez que a mi me entra este frenesí de me -tapo- y- me- destapo. El egoísmo perruno resulta descorazonador. Menos mal que en mi super del barrio ya he visto las primeras estanterías con los turrones y los panettones , esto y las calabazas de Halloween que cuelgan a modo de bienvenida, constituyen la prueba inequívoca que aunque el termómetro meteorológico esté patas arriba, la guerra de Ucrania no parece que vaya a acabar, los conservadores británicos estén a punto inmolarse y no hay anuncio de una próxima beatificación de Tamara Falcó : El universo sigue rigiéndose ordenadamente como manda los cánones y las estrategias de marketing y consumo. Reencontrarte con la estantería repleta de polvorones de La Estepa sin duda constituye el mejor reconfortarte y autoayuda- con el permiso del último gurú- , la prueba que la vida sigue igual que cantaba Julio Iglesias. Otro clásico imprescindible cuando llegan estas fechas son los anuncios de la salida de los álbumes de canciones navideñas. Tengo que reconocer que siento una cierta debilidad por este género musical si es que se puede decir así. En mi biblioteca musical preferente se encuentran los discos que artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole y Dean Martin grabaron en la década de los años cincuenta. Un lugar destacado para el álbum navideño que en su momento produjo ese genio y sin duda uno de los personajes más extravagante de la música pop llamado Phil Spector con la plana mayor de su escudería musical. El álbum, Christmas Gift for You A, lanzado el 22 de noviembre de 1963 quedó señalado por la muerte ese mismo día del presidente John F. Kennedy. Otro clásico de mi lista de discos navideños es el álbum A Charlie Brown Christmas, la banda sonora de la película de dibujos animados protagonizada por los personajes creados por Charles Schulz. Estos días se vuelve a reeditar incluyendo nuevos contenidos, los temas que en su momento creó el músico de jazz Vince Guaraldi recrean con exquisita sensibilidad y notas jazzísticas esa atmosfera melancólica que acompaña siempre el tiempo y los días navideños. Vuelvo a leer, a propósito de clásicos informativos, la noticia semanal de la nueva prenda o look que ha estrenado la Reina Letizia. Doy gracias a Dios por tener una monarca con un armario tan generoso y sin duda flexible y comprobar que el sistema monárquico también se rige por un principios invariables. Como los polvorones en las estanterías cuando llega octubre.