Trataba la tertulia con un empresario jubilado, un militar en la reserva y un veterano sacerdote, mientras se saboreaba el correspondiente entrepán de la hora del almuerzo, sagrada liturgia del buen vivir valenciano. Como no podía ser de otra forma se analizó pormenorizadamente la realidad social que nos rodea. Los tertulianos, entrados en años, todos jubilados . reconocían en su acumulada sabiduría que son tiempos irreconocibles. No faltó asunto de enjundia que no fuese analizado entre anécdotas personales usadas como argumentos irrefutables para sus respectivos análisis. Se habló de economía, claro está, y hubo frase que este humilde espectador anotó en su libreta viajera de apuntes: «ha vuelto el apáguese esa luz», dejó caer el militar, tantas veces oída en nuestra lejana niñez de parte de nuestros progenitores que sabían de sacrificios para sufragar el recibo que presentaba el «lucero». En esa frase se resume todo lo concerniente a la crisis energética: en usar lo estrictamente necesario. Ya está bien de derrochar en gastos innecesarios Si es preciso volvemos a las llaves de dos fases. Macron, presidente de uno de los grandes países del mundo ya ha advertido que se acabaron los tiempos de la abundancia. Suponemos que se refería a aquellos que no devuelven recibos del banco o esperan en las colas de Cáritas. Si se refiere a la clase media, habría que recordarle que ahora es la media baja a punto de entrar en las profundidades de un pozo del que ya veremos cuando se puede salir.

En materia de impuestos hubo unanimidad absoluta en considerar que están al borde de lo moralmente permitido y que todo viene porque ya hay mas gente viviendo del Estado que trabajadores que aporten a la caja común. Momento en el cual alguien comparó este sistema con la Unión Soviética, derrumbada porque todos hacían como que trabajaban y el Estado hacía como que pagaba. Hasta que las estanterías quedaron vacías. Entrados en materias de derechos individuales, todos coincidían en advertir sobre las consecuencias que pueden derivarse de la Ley Trans, y con eso de que los niños y niñas se eduquen en la normalidad del cambio de sexo. Materia delicada porque hay sensibilidades a flor de piel y demasiados fanatismos. Las palabras medidas, templadas y tolerantes del sacerdote nos adentraron en los valores del cristianismo: «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y amar significa comprender hasta el infinito, traspasar el agotamiento. No se puede tratar a la ligera asuntos que requieren análisis personalizados, perfectamente documentados por especialistas médicos y psicólogos. Y escuchar, escuchar mucho. No volver la cara a un problema que tanta angustia puede crear. Respetar los derechos significa también reflexionar para que no se comentan errores graves e irreversibles. Llegado el momento del café, el sacerdote nos confesó que sigue estudiando filosofía con tanto interés como en su juventud. El hombre lo hace por gusto en el saber. Y uno piensa cuánto se desperdicia de los viejos empresarios, de los viejos militares, de los viejos docentes que acumulan serenos discernimientos y valores. La edad nos conduce a la tolerancia y a la humildad, valores profundamente democráticos. Que nadie piense que en materia de pensamientos inventa nada. Si acaso ligeras variaciones sobre otras variaciones.