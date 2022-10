La necessitat fa filar i, al forn dels meus pares, els diferents problemes de salut de membres de la família impulsaren la creació de noves especialitats: el pa de mantega per a mon pare que tenia dificultats de masticació; el pa sense sal, per ma mare, que era hipertensa; l’integral, per mi, que volia aprimar-me, i per a la meua germana menuda, el de llet; per a la gent jove, pa blanet.

Els suïssos, brioixos, pans de motle, de llet... tenen molta predicació entre les criatures i la jovenalla; i sembla una incongruència, ja que tenen les dents fortes i esmolades i no haurien de preferir aliments tous i esponjosos. Però, els sabors i les textures són culturals i necessiten una maduració dels sentits: poques criatures busquen el sabor amarg o picant. La dita «gent jove, pa blanet» s’extrapola per tal de justificar la poca espenta que semblen tindre. Últimament se suma a la crítica l’escassa resistència a la frustració i la nul·la tolerància al fracàs, cosa que dona com a resultat irremeiable el desastre anunciat a què estem abocats quan els jóvens de hui seran els adults de demà. Hi ha senyals evidents que ens fem majors: una que, en seure o alçar-nos de la cadira, se’ns escapa un sospir o un «ai!»; una altra és que repetim advertiments o consells que ens feren quan érem menuts. Poden haver passat cinquanta anys però de sobte ens reencarnem en els nostres pares per sentenciar mentre veiem en els ulls dels fills la mateixa incredulitat amb què ateníem nosaltres aquelles profecies. El tercer senyal és que veiem en ells les mancances que observaven els nostres majors en nosaltres, però sense recordar que tu i jo de menuts també preferíem el pa blanet. Ciceró, a les ‘Catilinàries’ i com a prova fefaent de l’època corrupta que vivia (en el segle I aC), tan allunyada de l’època virtuosa dels seus avantpassats, usa la frase «O tempora, o mores» (Quins temps! Quins costums!). Han passat més de dos mil anys i encara continuem pensant que abans érem millors i seguim sense donar crèdit a la joventut. Sense voler negar els problemes actuals, crec que és injust idealitzar temps passats, sobretot perquè és innegable, almenys per a les dones, els avanços que cada generació ha fet. Potser necessitem revisar què recordem, com ens sentíem quan érem menuts.