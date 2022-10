El síndrome de Robin Hood

Tenemos reforma fiscal. No es mucho: de 150 a 180 millones. Tampoco las capacidades de la autonomía son muchas. Pero es un alivio para clases medias y trabajadoras (tan citadas últimamente) en un momento de inflación. Lo real es una bajada tributaria, que sitúa a la Comunitat Valenciana en la delantera de estas políticas, a pesar de recelos de poderosos. Lo futurible es una subida a las rentas altas, que se notaría en las declaraciones de 2024, con elecciones de por medio. Con eso está dicho todo sobre su aplicación y su uso en la campaña que se nos viene.

En días como hoy, con amenazas de bombas nucleares dentro de Europa, cuesta hablar de futuros, aunque sean cercanos. En todo caso, como el miedo tampoco debería hacer que dejemos mirar el presente, hay algún punto a subrayar de esta reforma botànica.

1. La izquierda valenciana ha repetido la dinámica habitual: tensión, presiones y pacto final, con lo que implica de cesiones de todos. El gobierno funciona. Si la rutina se repite es porque es útil para todos: la estabilidad se impone al final y las tensiones ayudan a marcar posición a los socios, con fricciones internas a su vez que hacen (cada vez más) que estas mecánicas se eternicen. Se repetirá ahora con los presupuestos.

2. Que parte de la reforma quede aplazada y condicionada a lo que suceda en unas elecciones no creo que sea el mejor mensaje para la ciudadanía. La política de hoy es de negociación y pacto, pero firmar y deslizar a continuación que ya veremos qué pasa con parte del pacto no transmite confianza. Ni seguridad, más necesaria aún en tiempos turbulentos.

3. Tengo dudas de cómo encaja el mensaje del pacto fiscal con el esfuerzo por retener la gigafactoría de baterías de Sagunt. Algunos han parecido más interesados en estas últimas semanas en subir impuestos a los más ricos —la presión valenciana ya es de las más altas— que en lo que está pasando con un proyecto industrial determinante para el futuro. Insisto, al final se está hablando de 180 millones, el presupuesto de la Generalitat es de 28.000 y la inflación ha hecho subir ya la recaudación, admitió ayer el conseller. Da la impresión de que hay un exceso de gesticulación en lo accesorio y que Puig anda bastante solo en el frente de Sagunt.

4. Y tengo dudas de si este debate fiscal no está contribuyendo a tergiversar la mirada sobre los impuestos. Más que «una herramienta de equilibrio de rentas» (así lo definió ayer la portavoz del Consell) deberían verse como la forma de sostener entre todos el Estado del Bienestar: la sanidad, los colegios y la atención social. No se trata de tomar a los ricos para dar a los pobres. El discurso de Robin Hood es de la Edad Media, es romántico, sí, pero tiene poco que ver con una sociedad moderna. Esta recauda impuestos, en la medida de los ingresos de cada uno, para construir una arquitectura administrativa que protege (y sirve) a todos, no solo a los pobres. ¿Conocen a Kiko Rivera? Sí, el famoso antes conocido como Paquirrín. Le ha dado un ictus, lo llevaron a una clínica privada y allí lo derivaron al hospital público de referencia. Rivera ha salido en los papeles por sus deudas con el fisco. Al final, ese sistema en el que (por sus actos) cree poco le ha salvado la vida. Eso es el Estado del Bienestar. Lo escribía hace poco la socióloga Pilar Mera en El País: la perspectiva tributaria de la izquierda de ricos contra pobres genera división social. No ayuda a construir un edificio colectivo sano, a partir de los cimientos del beneficio común.