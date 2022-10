Siguen celebrándose días patrióticos. En el siglo xxi, como en el siglo iv, los guerreros de la tribu desfilan exhibiendo sus armas, la plana mayor saluda sonriente y el populacho, emocionado, enardecido, enajenado, aplaude a rabiar. Las naciones, hoy como ayer, en vez de preguntarse qué sentido tienen y por qué propenden a la rivalidad, están muy contentas de haberse conocido a sí mismas, muy orgullosas de sus costumbres, de sus rasgos diferenciales, de sus idiosincrasias particulares; y al mismo tiempo viven asustadísimas —homo homini lupus—, y cada cierto tiempo hacen inventario de sus arsenales, revisan el armamento y organizan marchas de bayonetas —esos bisturís con los que, si no hay munición, se saca el mondongo al enemigo—, cañones y aviones de combate.

Siguen protegiendo sus territorios, y siguen considerándose mutuamente socios, clientes o rivales —aunque se llaman amigos—, alimentando la hipocresía y la sospecha, precaviéndose y asegurándose. Todo patriotismo, por acendrado que parezca, tiene siempre una raíz, un fundamento, una base de patriotería, de temor y desconfianza, de mentalidad estrecha, de cerrazón, de mezquindad y exclusivismo egoísta, instintivo, puramente atávico. Los días patrióticos vienen a ser comprobación de que la faca está bien afilada, de que nadie nos atacará sin llevarse un chirlo de recuerdo, y el hecho de que sigan celebrándose por doquier explica por sí solo el fracaso de uniones como la europea, que fue un fraude, una entelequia, una filfa desde su misma inauguración porque ninguno de sus miembros quiso aportar nada, sino ver qué obtenía; porque sólo hubiera sido un proyecto noble, auténtico y hacedero si entrar en él hubiera supuesto, para cada país, convertir su identidad nacional en provincial: hacer efectiva la nación europea. Lo de ahora, en cambio, es un trampantojo, un proyecto fallido que unos toman y otros dejan según el cálculo, el interés y la coyuntura; los días patrióticos, que siguen existiendo, le dejan el culo al aire, le desmienten ese universalismo del que hace gala.

Por eso lo que se pretendió Europa quedó en sus inicios —y sigue quedando ahora— Europona, fracaso y caricatura. Todo el adorno, toda la palabrería, el discurso entero de la Unión se lo lleva el viento de los días patrióticos, de los desfiles armamentísticos, de las paradas militares. Europa —la Europona— es un desengaño para el proyecto mundial, para la patria global, para la fusión de la humanidad entera en un solo país, que realizaría su auténtica esencia. Las fronteras, que no existen, y las armas, inventadas por el hombre, con toda su complejidad cartográfica y mecánica, son manifestaciones de primitivismo, de animalismo, de inteligencia escasa. La evolución humana, en sus dimensiones tecnológica y cultural, ha superado con creces las fronteras, los terruños y las disputas, y si no las dejamos atrás es porque nos aferramos al pasado, a costumbres obsoletas y emociones anticuadas como el desfile patriótico, fruición gregaria y entusiasmo de grupo; un entusiasmo idéntico al que anima las camarillas, los conventículos y hasta el acoso escolar, ese ataque al diferente por sensible, por heteróclito, por independiente, por mejor. Los acosadores no son otra cosa que mediocres asociados, cobardes unidos contra el excelso, contra el que no sacrifica su carácter para ser como todos porque intuye que su diferencia no es algo malo, ni debilitante, ni vergonzoso. Tampoco sería ninguna vergüenza que los hombres desechasen las diferencias étnicas, antropológicas y sociológicas, de las que surgen todas las demás; que acordasen borrar las fronteras y considerarse compatriotas; que descubriesen, un millón de años tarde, su naturaleza común; que abandonasen los días patrióticos, los desfiles militares, la fantasmagoría banderoide y empezasen a paliar en todo el globo las carencias de sus congéneres, a cambiar las invasiones por colaboraciones y los odios por admiraciones, a evitar la soberbia, el infantilismo, el miedo, la marcialidad, la parada, el cañonazo y la desfilorragia. La patria, puñeta, es el mundo. No hubo nunca en la tierra otra nación que la humanidad. Pero, como dijo Einstein, la estupidez humana es un abismo insondable; así que seguirán, de momento, las cabalgatas de misiles y chafarotes, de perros y cabras, de bayonetas y espoletas, con la vida en cabestrillo y el susto en aplauso torrencial. Esto no son abstracciones, ni son ideas adelantadas a su tiempo; esto es trabajo atrasado, y muy concreto, de una especie inteligente.