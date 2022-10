La Champions o una hermosa locura

El Juego a Llargues tiene anualmente, desde el 2011, una cita con los mejores clubes europeos donde se conserva esta especialidad, considerada la más fiel heredera de los juegos directos, más o menos explicitados en la Antigüedad. Se trata pues de un tesoro que trasciende el deporte y se adentra en la obligada necesidad de preservar un legado milenario.

No hace muchos días un alto responsable del Consejo Superior de Deportes, en el acto de presentación del Mundial de Pelota Vasca, celebrado en la casa del deporte de todos los españoles, proclamaba que el juego de Pelota vertebraba las tierras de España, pues no había pueblo que no tuviera un frontón. Palabras que halagan los oídos de cualquier aficionado de lo que desde hace un par de siglos venimos en considerar Pelota Vasca, identificada con el juego indirecto, profesionalizado desde los tiempos del Chiquito de Eibar, a mediados del XIX.

En el CSD apenas saben de la historia del Juego de Pelota pues es materia reservada para unos pocos locos. En lo de vertebrar, es cierto que lo fue en otros tiempos demasiado lejanos pero desde hace decenas y decenas de años, la pelota, en cualquiera de sus modalidades está dejada de la mano de las autoridades estatales. Vertebrar sólo vertebra El Corte Inglés. La Televisión pública, en la que se supone que el CSD puede tener sus legítimas influencias, puede pasarse años y años sin dedicar un minuto en sus informativos a los campeones o las figuras de la Pelota Vasca. No lo hace. Un andaluz de Cádiz debería haber oído hablar de Martínez de Irujo, por ejemplo. Eso sería vertebrar aunque sólo fuera por cuidar una tradición que se supone ligada a la historia del deporte en las tierras hispanas, como poco desde los tiempos de San Isidoro de Sevilla. De la Pelota Valenciana ni se enteraron cuando un director general de la misma era un valenciano que presumía de serlo, ni se enteran ahora que abren los ojos de sorpresa cuando se les explica que las modalidades de su Federación, con proyección internacional, nada tienen que ver con las de la Federación Española de Pelota.

En muy poco, los días 4, 5 y 6 de noviembre, se reunirán en tierras de La Marina valenciana, los mejores clubes de Países Bajos, Bélgica, Francia, Euskadi y Valencia. Son los últimos guardianes de un deporte que vertebraba las tierras de España cuando todo el mundo sabía qué era una “chaza” y un “quince y raya”, como reflejan destacados literatos. Estos clubes merecen miradas de admiración. La Plaza Mayor de Sella, la Avinguda del País Valencià de Alcoleja o la cancha cubierta Vicente Pérez Devesa, alcalde del PP que fue de Benidorm, se convierten en las pistas donde se rinde tributo de admiración a un juego que fue de reyes y plebeyos en gran parte de la Europa romanizada. Una verdadera heroicidad es reunir a los pies de la sierra madre valenciana a jugadores llegados de las lejanas llanuras flamencas o picardas, de los valles euskaldunes, unidos por el Joc a Ratlles. Seguramente será una locura para muchos. Un servidor les dice que se trata de una hermosa locura.