No podem permetre la invasió de macroprojectes de producció elèctrica allunyats dels llocs de consum, ni molt menys haver de pagar el peatge de destrucció, despoblament, pèrdua de biodiversitat, colonialisme energètic i contaminació electromagnètica que suposen les MAT.

Com que les energies renovables estan dominades per empreses privades, la maximització de beneficis és la seua prioritat. Els problemes i les agressions que puguen produir en la població i en el territori no els trau ni un minut de son, ja que compten amb el vistiplau de la majoria de les administracions, siguen del signe que siguen.

És totalment insostenible i antiecològic, des de tots els punts de mira, el model energètic en què preval la producció allunyada del lloc de consum. L’eficiència brilla per la seua absència. I com a mostra, un botó: la generació elèctrica amb molins de vent i plaques solars a l’Aragó, per a després transportar-la a centenars de km, fins als nuclis industrials valencians o catalans.

Pel que fa al País Valencià, la majoria de les comarques castellonenques i algunes de valencianes estan amenaçades per línies de molt alta tensió (MAT). Es tracta d’una mena d’autopistes aèries per a transportar cap a la metròpoli l’energia produïda als maltractats paratges naturals de Terol (Serra de Gúdar, Serra d’Albarrasí, Comarca del Jiloca...), pels megaprojectes eòlics i fotovoltaics de l’empresa Forestalia. Una corporació pertanyent a la família Samper, que del no-res s’està convertint en un monstre de les renovables. Una societat molt jove, nascuda en el si d’una nissaga de nous rics, coneguts com els reis dels porcs d’Aragó, enriquida amb macrogranges porcines.

La transformació miraculosa de Forestalia en una important empresa energètica ha estat meteòrica. Resulta molt sorprenent i sospitosa la seua trajectòria. No fa gaire, va passar d’estar en llista de morosos a acumular més de 1.500 M€ de patrimoni. Com? Doncs, alguna cosa té a veure l’ajut descarat del govern aragonès, dirigit per J. Lambán, amb crèdits, subvencions milionàries i l’adjudicació dels més sucosos projectes en renovables. I d’unes portes giratòries ben engreixades, travessades per diversos consellers i alts càrrecs del PSOE i del PAR, que no tenen vergonya, ni l’han coneguda mai. Un autèntic escàndol, només propi d’una monarquia bananera com la nostra.

Per tot això, qüestionar el model energètic que representa Forestalia és un deure ciutadà. No podem permetre la invasió de macroprojectes de producció elèctrica allunyats dels llocs de consum, ni molt menys haver de pagar el peatge de destrucció, despoblament, pèrdua de biodiversitat, colonialisme energètic i contaminació electromagnètica que suposen les MAT. I tenim una oportunitat per a demostrar-ho fent tots els possibles per evitar la projectada des d’Ojos Negros fins a l’Eliana, amb una línia amb 507 torres de més de 60 metres d’alçada, que travessaria la zona recentment cremada de Toràs i Begís.

Necessitem que l’administració estiga al costat de les majories que diu representar i prioritze la participació ciutadana, la democratització energètica, l’autoconsum, l’autosuficiència, la descentralització, la gestió pública, cooperativa, col·lectiva... La mobilització ciutadana és fonamental, perquè la nostra veu ha de ser escoltada. La comesa és difícil però no impossible! No ens deixem arravatar la nostra capacitat de transformació social. Ens mereixem un món molt millor! Sempre hi serem a temps!