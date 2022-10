Ho he hagut de llegir diverses vegades perquè no m’ha acabava de creure. En la comissió del Congrés de Diputats, el PSOE ha votat en contra que la Pilota Valenciana siga reconeguda a nivell nacional (jo diria estatal) com a esport (La Vanguardia, 28 d’octubre de 2022). Mon pare, des del cel, amb el Genovès, Juliet, el Nel de Murla i tots els gran pilotaris, s’hauran revoltat per aquesta decisió, absurda i antivalenciana del partit on mon pare va militar.

Ha estat el 27 d’octubre passat, quan Compromís i el seu diputat, Joan Baldoví, ha aconseguit (malgrat el PSOE), el reconeixement estatal per a la Pilota, ja que fins ara només tenia el reconeixement de la Generalitat del País Valencià. El text presentat per Compromís, ha comptat amb el recolzament majoritari de la comissió. D’aquesta manera els pilotaris tindran la condició d’esportistes d’elit. El text presentat per Baldoví a la comissió del Congrés, ha rebut els vots a favor del PP, UP, Cs, Vox,Compromís, PNB, ERC, Bildu i el grup Mixt i vergonyosament, els únics vots en contra del PSOE. Segons ha manifestat Joan Baldoví, “la Pilota Valenciana forma part de la nostra identitat col·lectiva com a Poble i per això la Generalitat la declarà Bé d’Interès Cultural Immaterial” el 2014. Amb més de 3700 esportistes federats, amb 108 clubs i centenars instal·lacions al País Valencià, la Pilota (al trinquet, a llargues, escala i corda, raspall, galotxa....) és per als valencians el nostre esport nacional. Un joc de cavallers, on la bellesa i la plasticitat fan d’aquest esport un símbol del nostre país. Va ser el 1985 quan es va crear la Federació de Pilota Valenciana, una realitat que esperàvem molts aficionats. I va ser l’amic Víctor Iñúrria, el seu primer president, que va donar un gran impuls al nostre esport nacional. Amb tot, davant la precarietat laboral de gairebé tots els pilotaris, eren molts, com mon pare, que creien que el nostre esport nacional duraria dues generacions. Afortunadament amb la incorporació de molts jóvens, la Pilota té un magnífic estat de salut, malgrat tots el contratemps i dificultats, en ser un esport minoritari, cosa per la qual li anirà molt bé aquest reconeixement estatal. Un reconeixement que el PSOE no ha recolzat i que haurà d’explicar el per què. Des el cel, mon pare i els jugadors de Pilota, estaran ben satisfets per aquest reconeixement i ben cabrejats amb el PSOE per la seua postura antivalenciana i botiflera.