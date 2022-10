Si hay presente, hay futuro. Lo decía hace unos días la filósofa Marina Garcés en una conferencia a unos estudiantes adolescentes. Los últimos datos y los últimos acuerdos indican que no todo está tan mal para los gobiernos de este tiempo duro (para el valenciano y para el español), a pesar de los problemas, y a pesar del afán de los que no gobiernan por el cuanto peor, mejor. Si tienen hoy, el mañana es posible.

Si hay presente, hay futuro. Tiene razón Garcés. Es otra de esas obviedades por las que los filósofos son necesarios. Vivimos en el futuro, imaginando qué haremos y seremos. Me siento más seguro los días que puedo anotar en la agenda lo que voy a intentar hacer en las próximas horas. Planear un viaje suele ser más placentero que la experiencia posterior. Cualquiera puede hacer un ejercicio de autoanálisis para ver que pasamos por la vida haciéndonos ilusiones, proyectándonos, viéndonos en un futuro mágico. Lo curioso es que no pesa demasiado que esos sueños no se cumplan. Incluso los olvidamos y nos adaptamos rápido al presente, sin que eso suponga renunciar a nuevos sueños. Es más importante la ilusión que la realidad. Quizá por eso el poder de la literatura. Quizá por eso no nos reconocemos como viejos. Eternos adolescentes con fantasías por cumplir.

Empiezo así, confieso, porque varios amigos han reprochado el tono «deprimente, pesimista» de las últimas columnas. Da igual que no comparta totalmente la apreciación, como da igual lo que pase con los sueños. Da igual intentar explicar que me parece que sobra condescendencia, como si fuera más fácil seguir adelante asumiendo que la vida es extraordinaria. Lo es. Pero repleta de oscuridades y complejidades. Da igual todo eso porque lo importante es el constructo, más que lo real, o lo que uno considera real. Es más importante la lectura que la escritura.

Seguir adelante sin pensar (o lo menos posible) es una de las características de este hoy líquido, turbio y pegajoso. La aceleración de la información ayuda a ello. Los días pasan pespuntados de noticias veloces. La capacidad de devorar información crece a medida que vamos echando madera a la máquina. Lunes, reforma fiscal y nuevo primer ministro británico. Martes, crisis en el Consell con destitución de la titular de Transición Ecológica. Miércoles, fin del Ford Fiesta (amigo, no olvidaré tu compañía cuando las noches parecían eternas). Jueves, subida de tipos de interés y València, capital verde, por fin. Viernes, pacto de presupuestos y compra de una de las grandes redes de comunicación global por un multimillonario excéntrico. Y la máquina no parece saciarse nunca. Mientras, cuesta ver el sol. Literalmente. No vemos bien lo más cercano: este tiempo que quema. Lo vemos, es noticia, pero lo vemos con la complacencia que provoca lo anómalo. Lo relevante no es que estemos casi en noviembre y que teclee en manga corta y con la ventana abierta, esperando una brisa de mar. Lo relevante es que lo normal no volverá. Lo relevante es que lo extraordinario ya es normal. Invisible, por tanto, señalado de vez en cuando por un sesudo informe mundial que es noticia un día y pasa fugaz, porque esa es la condición de la información.

Lo importante es que, mientras esa revolución ambiental sigue infalible, media Europa está en proceso de recarbonización por una guerra y la otra está en permanente duda sobre la implantación de nuevas fuentes de energía. Ese es el contexto de nuestra capitalidad verde. Más que un premio, ojalá sea un acicate para que lo relevante sea visible. Y para entender que no basta con entender, que urge hacer. Urge el cambio de paradigma. Sin excusas.

El sueño sería que el nuevo orden fuera acompañado de una revolución económica, que no volviera a pasar que en un contexto de empobrecimiento ciudadano se sucedan balances de grandes emporios y bancos que multiplican beneficios favorecidos por este encarecimiento de la vida y que, además, se rebelan contra aportaciones fiscales extraordinarias. La utopía es una economía que no viva de ensanchar las desigualdades. Pero la ilusión de un cambio total no debería paralizar. Lo posible es más valioso que lo imposible, aunque no sea tan bello.

Sí, también tengo dudas de que lo posible sea solo un parche. También sospecho que el modelo es depredador por esencia. Pero también ya empecé a entender que la revolución es mejor esperarla que no hacerla. Un cambio energético (sin revolcón económico) puede que no sea suficiente, pero permite seguir soñando, permite un futuro, nuestra esencia. Mientras exista, habrá presente.