El perro invisible

En la escalera faltaba un escalón y en su lugar había un hueco oscuro, como el que deja la ausencia de una muela. Si lo piensas, un escalón es poca cosa. Puedes superar su vacío realizando un pequeño esfuerzo con la pierna. Me refiero a las escaleras de un hotel rural en el que mi mujer y yo pasamos hace poco unos días. Nos lo advirtieron al llegar:

-Lleven cuidado en el primer tramo de la subida al segundo piso, falta un peldaño. Se lo había comido la polilla y lo hemos tenido que quitar. Están haciéndonos el nuevo.

La escalera, de madera, se quejaba como un animal decrépito cada vez que ponías los pies en ella. Daba la impresión de sufrir, cuando la subías, más que cuando la bajabas. Yo sentía una piedad enorme por ella, pero no tenía otro remedio que usarla para llegar a nuestra habitación. El caso es que, debido a sus lamentos, empecé a ver el hueco resultante como una herida, más que como la simple ausencia de uno de sus elementos. Una herida negra cuya infección parecía transmitirse al resto de la estructura, incluso al resto de la casa. Pensé en una boca a la que le faltara una pieza, pero el problema iba mucho más allá. Al tiempo de tratarse de una úlcera infectada, era una llaga metafísica. Aquella escalera había sido herida en el alma, por decirlo así. No es que estuviera mutilada, sino que su mutilación era de carácter mental. Una escalera psicótica.

A mi mujer le extrañaba que, cuando salíamos, me resistiera a volver al hotel, pues nos habíamos instalado en él con la idea de descansar y leer. Cada uno de nosotros se había llevado tres o cuatro libros al objeto de asegurarnos de que, si nos cansábamos del primero, todavía nos quedarían un par en la recámara (los libros como balas, buena imagen: me he suicidado con algunos de los que he leído). Un día, a eso de las tres de la madrugada, me desperté y fui a ver el hueco abierto en la escalera alumbrándome con la luz del móvil. Lo que vi, al proyectar luz sobre el fondo del agujero, fue un perro viejísimo que levantó los ojos, me miró o intentó hacerlo, pues yo le deslumbraba, y emitió el gemido que emitían las escaleras al subirlas. El animal parecía vivir allá abajo, en ese hueco, convertido en el alma de la casa. Al abandonar el hotel, pregunté en la recepción por el animal, pero me aseguraron que no tenían perro.