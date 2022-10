El temps passa sense que ens adonem, i aquests dies fa quaranta anys d’aquell 28 d’Octubre del 1982 on més de deu milions de vots van dur a la Moncloa un President socialista. Primer havíem tingut a Adolfo Suárez, triat en principi per Juan Carlos I i després per les urnes en aquelles primeres eleccions democràtiques de l’estiu del 77, revalidant el càrrec en les eleccions posteriors a l’aprovació de la Constitució, després del cop d’Estat del 23-F i durant poc més d’un any va ser President Calvo Sotelo, i, finalment les eleccions d’aquell octubre del 82 van dur a la presidència del Govern d’Espanya al socialista Felipe Gonzàlez, aquell «Isidoro» que el 1974 a Suresnes va arribar a la direcció del PSOE per conduir-lo, apadrinat pels socialistes europeus, durant 14 anys a presidir el Consell de Ministres des de Moncloa.

Aquella nit els carrers de moltes ciutats d’Espanya van omplir-se d’una gentada que havia votat «per el canvi», aquest era el lema amb el que el PSOE s’havia presentat a les eleccions. Tan sols feia set anys de la mort del dictador i els governs de Suárez sonaven a un «déjà vu» on abundaven, començant pel seu President, els vells falangistes reconvertits de la nit al matí en demòcrates de nissaga. Fou una nit d’alegria i també de plors, vaig veure a ma mare plorant pensant que havien guanyat els «seus», l’esquerra, des de la seua joventut, destrossada per la guerra, esperava aquell moment, ningú li anava a tornar el germà desaparegut en qualsevol batalla, ni el marit mort de tuberculosi pocs anys després d’eixir de la presó Model condemnat per ser fidel a la República, ni els anys de carcel a Sant Miquel dels Reis del seu pare pel mateix motiu. Ningú el retornaria res, però en aquells moments, per ella i per molta gent de la seua edat semblava obrir-se un temps d’esperança, el socialisme havia guanyat per ampla majoria als defensors dels privilegiats per la vida, als que portaven més de quaranta anys manant.

Aquella nit, des de l’habitació 110 de l’hotel Palace de Madrid Felipe Gonzàlez i Alfonso Guerra, agafats de les mans van ser icona del canvi. Un canvi que amb el pas del temps no era pel que molts havíem lluitat. És cert que no podem oblidar que amb l’arribada del PSOE al poder va universalitzar-se la sanitat i l’ensenyament, entre altres drets ciutadans, i vam entrar en la Unió Europea. Però al «debe» de la balança començaren a aparèixer casos com els de Roldan, Juan Guerra, Filesa, Ibercop o els EROS andalusos. No ens van treure de l’OTAN, recorden allò «OTAN, d’entrada no» que al final va ser si. I el més greu de tot fou la creació del GAL, el terrorisme d’Estat auspiciat per un govern democràtic. Mai vam saber qui era el misteriós senyor X que ordenava els assassinats, però la imatge de Felipe González acompanyant a la porta de la presó de Guadalajara a Vera i Barrionuevo arrastrà per les brutes aigües de les clavegueres les esperances de molts dels que aquell 28-O havien cregut que amb el PSOE havia arribat el canvi.

El PSOE havia engolit la resta de partits socialistes que havien a l’Estat, el PSPV entre ells, la Llei d’Hont era un fre pels petits partits, el partit de Suárez, una barreja on havien des de lliberals a antics franquistes i tecnòcrates, s’havia trencat en una guerra entre ells, i el poble tenia ganes de canvi, el PSOE encertà el lema, i la gent els votà massivament. Avui, quaranta anys després, em sembla que no es va fer bé el canvi, no es va fer neteja a les institucions. I aquell «Isidoro», gran esperança blanca, va acabar en un Consell d’Administració, retir daurat de molts polítics.