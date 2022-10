La Vida del beato Nicolás Factor que va redactar Joaquim Company, a la vista dels processos de beatificació i de canonització –que no arribà mai- d’aquell franciscà nascut el 1520 i mort el 1583, ens permet saber que aquell home fou pintor i va escriure alguns textos místics. En la primera d’aquelles arts, sembla que no excel·lí massa. Quan el 1786 Company donava a la impremta el seu text, feia ben poc que Factor, fill d’un sicilià naufragat a les costes valencianes, havia estat beatificat i, per tant, l’oportunitat editorial estava fora de dubte. Company, fill de Penàguila i franciscà també, arribaria a ser general de l’orde i arquebisbe de Saragossa i de València.

De la versió de la vida de Factor que ens dóna Company, allò que més crida l’atenció són algunes efusions «religioses» que, si bé en conjunt obeeixen al que és més o menys normal en aquell tipus de literatura, no és menys cert que són dignes d’alguna novel·la de realisme màgic. Així, l'infant Nicolau Factor «a los cuatro años de su edad empezó a ayunar lunes, miércoles y sábado», de manera semblant a com ho feia, també, un altre franciscà nostre: el pare Pere Esteve, de Dénia. Res d’excepcional, per tant. Però, conforme avancem en anys, Factor ens va oferint alguna sorpresa més. Els seus raptes místics –en presència, per exemple, del seu amic sant Lluís Bertran- són freqüents. I, mortificacions, no en falten. Tanmateix, no deixa de ser curiosa la següent escena: sent mestre de novicis, i després d’haver-se barallat amb un d’ells -una mica díscol, segons endevinem-, el beat Factor «suplicó con humildad a todos los novicios que por el amor de aquel Señor que les había criado le escupiesen al rostro y le llenasen de oprobios e ignominias. Aunque se resistieron los novicios, a las lágrimas y súplicas del maestro, tuvieron últimamente que obedecer a su mandato». Sense comentaris. Encara, se'ns conta que la carn de Factor no era carn morta, com es veu en un altre passatge: «para triunfar del enemigo que intentaba asaltar su pureza» va haver d’«arrojarse desnudo, en lo más erizado del invierno, a un estanque de agua (...) Tres horas continuas estuvo dentro del agua y fue tal el fervor que enardeció su espíritu que, sin embargo de estar tan fría el agua por lo crudo de la estación, llegó a herbir a causa de la actividad del fuego que abrigaba en sí aquel fervoroso amante del celestial Esposo». Sense comentaris, de bell nou. Devocions exagerades.