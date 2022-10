El dimarts passat, 25 d’octubre, 36 anys després de la primera trobada interreligiosa d’Assís, el papa Francesc, amb altres líders religiosos, va participar al Coliseu de Roma, en una pregària per la pau organitzada per la comunitat de Sant Egidi.

En aquest encontre per la pau, el papa Francesc va fer seues les paraules del papa Joan XXIII durant la crisi del míssils a Cuba, en l’enfrontament entre els EEUU i la Unió Soviètica, l’octubre de 1962, ara fa 60 anys. I també va fer seua l’encíclica “Pau a la terra”, on el papa Roncalli feia una crida per la fi de tots els conflictes bèl·lics.

En el seu discurs al Coliseu de Roma, el papa Francesc demanà als governants del món, “que no es facen els sords a aquest crit de la humanitat”, sinó que treballen per fer “tot el que estiga a les seues mans per salvar la pau”, perquè d’aquesta manera “evitaran al món els horrors de la guerra”.

Acompanyat pels representants de les altres confessions cristianes i pels líders de les altres religions, com l’islamisme, el budisme, el judaisme i l’hinduisme, el papa Francesc va participar en la trobada, “El crit de la pau. Religions i Cultura”, amb l’objectiu de demanar als governants que treballen per acabar amb tots els conflictes bèl·lics.

En el seu discurs, el papa Francesc ens recordà que “aquest any, la nostra pregària s’ha convertit en un crit, perquè la pau està greument violada, ferida, trepitjada i això a Europa, al continent que al segle passat visqué les tragèdies de dues guerres mundials”.

En aquesta trobada, on hi havia l’escriptora i supervivent de l’holocaust, Edith Bruck, el papa digué que “el crit per la pau és moltes vegades silenciat, a més de per la retòrica bèl·lica, també per la indiferència”. I encara és silenciat, “per l’odi que creix mentre hi ha combat.

El papa ens recordà que “la guerra deixa el món pitjor de com l’havia trobat”, i per això esdevé “un fracàs de la política i de la humanitat, una claudicació vergonyosa i una derrota davant les forces del mal”.

El papa Francesc també ens posà en guàrdia contra l’ús de les armes nuclears, que són “una amenaça” ben real per a la humanitat.

El papa i els altres líders de les religions, firmà un manifest a favor de la pau, on es demana la fi de les guerres: “Aturem tots els conflictes”, ja que “la guerra només porta mort i destrucció”, pel fet que “és una aventura sense retorn en la que tots perdem”. Aquest manifest, que demana “que callen les armes i que es declare de seguida una alto al foc universal”, també exigeix “que s’activen aviat, abans que no siga massa tard, negociacions capaces de portar solucions justes per a una pau estable”.

En aquest encontre, on hi havia també el germà Alois, prior de Taizé, el papa ens recordà que la pau es troba “en el cor de les religions, en les seues escriptures i en el seu missatge”, malgrat que sovint els hòmens prostituïm les religions i fins i tot, immoralment, utilitzem el nom de Déu per declarar una guerra. El papa també ens digué que “el crit per la pau expressa el dolor i l’horror de la guerra”, que és “la mare de tota pobresa”.