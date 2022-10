El temido "micro- vergazo"

Como en este país hay menos vergüenza que pudor, los vestuarios pueden ser el I+D+I de los periodistas. Porque el español, sinvergüenza por comodidad, cuando se desnuda se sobrepone a la pudibundez desnudando el alma por la boca. Cambiándome en un polideportivo, escuché que un tipo decía a otro, en modo trompetilla: «Vine en camiseta sin mangas, todo chitano, pero no soy como este, que le gusta el pescao» [sic]. Me giré, y comprobé que la frase aludía a un tercero que en ese momento se despojaba de sus calzoncillos, doblemente incómodo por verse a la vez privado de la intimidad de su preferencia.

Hay quien está a disgusto consigo mismo y procura indisponer a los demás en público, provocando una atmósfera violenta beneficiosa para él. Se asegura de achantar a su alrededor a quien no busca problemas y crearse un clima de autoconfianza. Si otro responde para exponer su criterio, hay bronca. Con este método expresado en matices de violencia no explícita, matones, déspotas, narcisistas, timadores y haters afianzan su posición consiguiendo aliados mudos.

Lo bueno de los vestuarios es que las distancias cortas permiten análisis precisos. De un vistazo pude evaluar que el perdonavidas tenía entre sus piernas algo confuso, poco destacable. Pensé que si hubiera nacido con el Falo de Alejandría, con solo contonearse hacia las duchas, hubiera obtenido la satisfacción de provocar sentimientos de envidia y deseo ante su amigo y los presentes. Pero una vez sus pequeños anhelos ideales ocultos bajo la ropa, la conversación retomó un tono normal y los tres desaparecieron por el pasillo.

No dije nada porque, si el aludido había elegido mal a sus compañeros de sudores, no era responsabilidad mía. Y porque prefiero no avinagrarme o aparecer en las páginas de sucesos sólo porque la gente no sepa asumir su realidad.

Confieso que, además, intervino una cuestión de cálculo. No solo el de no elevar la anécdota al cubo para convertirla en un largo caso penal. También porque en ese momento llegué a la conclusión de que mi día a día no es lo que supuse que iba a ser en mi pasado. Tampoco lo será en mi cada vez más corto futuro.

Lo que creí que se iba a transformar —el espíritu de la sociedad, la economía, la política— no cambia a pequeña escala con grandes leyes. La estratagema de un pichacorta basta para que todos microvergazosde la realidad me peguen en la cara y me despierten. Y si no existen ideales, sólo pequeños deseos individuales que mueven el mundo, no tengo más remedio que reinventar el marketing de mi propia felicidad, sin heroísmos.

Como suelo temperar mis aficiones, además de al templo de la musculación, acudí a la Facultad de Filología, donde el joven profesor de historia Francisco Fuster presentaba su biografía de Julio Camba. Frente a una audiencia en la que no faltaron alumnos de periodismo, se disertó sobre cuestiones esenciales como la escasa comunicación entre universidades y sus distintas materias. Se habló de que cada periodista debe hacer su trabajo lo mejor posible, que es el de dar fe de las palpitaciones de cada época. Y se comentó la anécdota de que Camba vio frustrado su natural deseo de buen español: el de medrar en una cómoda oficina, ajeno a los viajes, pobreza y penalidades que aquejan a los profesionales cuando son apasionados.

Imaginé al pobre Camba con su enorme talento desnudo en un vestuario de escritores. Rodeado de las pequeñas plumas a las que nunca prestó verdadera atención, ocupando todos los bancos, sin que él pudiera cambiarse sentado, como cualquiera. La vida es muy corta para ser pequeña, sobre todo si el talento lo tienes grande, pero a veces hay que dejar la pasión y vivir siguiendo el consejo que la grosera veneciana, Zulietta, dio a Rousseau: «Deja por un día a las mujeres y estudia matemáticas».