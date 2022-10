Roma no se hizo en un día. La innovación y el desarrollo es un trabajo de constancia y resiliencia. En 2013, a raíz de una expedición a Israel del ICEX con innovadores, algún político español y alguna gran empresa, tuve la oportunidad de tener una entrevista personal con el chief of science del país.

Esta figura es el ministro de Ciencia pero que, a modo de cuarto poder, no dependía del gobierno si no que se elige cada cinco años en lugar de cuatro como ocurre con los gobernantes.

Hablando con el chief of science, me explicaba que a raíz de la publicación del libro «Startup nation», delegaciones de muchos países habían pasado por allí para tratar de replicar el modelo.

Pero que el modelo no es replicable. No hay atajos, Israel tardó 30 años. Pues bien, en Valencia en 2009 se creó la asociación de business angels Bigban, en 2010 nacimos nosotros con Bbooster como primera aceleradora de proyectos tecnológicos, en 2012 el IVF lanzó su primera línea para venture capital, en 2013 se instaló Plug and Play y también Demium, en 2014 Lanzadera, además de organizaciones públicas que ya estaban como CEEI, StartUPV y el parque científico UV.

Todo ese trabajo ha ido creando un entramado de emprendedores y startups de fases tempranas. El aumento en número y calidad de startups derivó en el nacimiento en 2017 de la asociación de Startup Valencia.

El ecosistema ha ido madurando y desarrollándose a fuerza de talento y cabezonería de unos pocos que han luchado de forma unida y cohesionada.

Hoy, ya tenemos un unicornio, Flywire, y grandes empresas como Zeus, Jeff, Criptan o Voicemod. Se han involucrado el Ayuntamiento con Valencia Activa y otras grandes empresas como Global Omnium con GoHub, el Puerto de València…

Y a nivel autonómico, el hub aeroespacial en Aerocas. Incluso vamos a lanzar cohetes al espacio de la mano de PLDspace.

Siempre faltaba la puntilla, un evento que atrajese la mirada internacional y la inversión. Hoy, se puede decir que en 2022 de la mano de Startup Valencia (Alejandra y Nacho se lo han trabajado) tenemos un evento que está a la altura y proyecta ese valor generado.

Aún nos queda camino por recorrer, llevamos solo diez años. No hay atajos, pero es una evidencia que vamos en el buen camino; y con constancia y resiliencia haremos de València una región puntera en innovación y con capacidad de generar empleos de calidad a las nuevas generaciones.