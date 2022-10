Montesquieu va teoritzar, al segle XVIII, sobre la separació de poders. Per a mantenir la democràcia, el poder executiu (Govern), el poder legislatiu (Parlament) i el poder judicial (jutjats) han d’actuar de manera independent i auditar-se entre ells. No obstant això, la democràcia espanyola no és un exemple de respecte cap a esta separació de poders. Dona per a un llibre, però ací n’abordaré només una part. I és que els partits polítics demostren una gran irresponsabilitat en relació a esta qüestió.

Partim de la base que els parlaments s’han d’encarregar d’elaborar i aprovar lleis, és a dir, el Congrés i el Senat elaboren les lleis de competència estatal mentre que els parlaments autonòmics, elaboren els textos legislatius que afecten la seua competència. Els governs poden proposar textos legislatius als parlaments, però la competència única i plena de l’elaboració dels lleis correspon a les cambres parlamentàries, elegides democràticament.

Quan escoltem que el Govern ha aprovat una llei, això no sol ser exactament així. El Consell de Ministres només pot aprovar un projecte de llei. Esta projecte s’haurà de registrar al Parlament, on es debatrà i votarà diverses vegades i durant el procés pot ser modificat. Només després de debatut per davant, per darrere, per dalt i baix, si s’aprova en última instància, serà definitivament una llei que es publicarà al BOE.

Les lleis només les aprova el Parlament, i és absolutament sobirà per fer el que considere amb els projectes o proposicions de llei. Resumint, una proposta legislativa passa per les següents fases:

1. Registre del text proposat. El govern en pot registrar tants com vulga.

2. Debat i votació de l’admissió a tràmit. És el teatrillo del ple on pugen a tribuna i cadascú diu la seua sense escoltar-se massa. El text encara no és llei, només s’accepta parlar-ne d’ell.

3. Si s’accepta a tràmit, s’obri un període d’esmenes a la totalitat amb debat i votació; per modificar tot el text proposat.

4. Després ve el període d’esmenes parcials, que són modificacions de parts del text.

5. Estes esmenes es negocien en una comissió. Es fan compareixences d’expertes, es parla de les esmenes i s’intenta arribar a acords. És a porta tancada i es negocia realment el text.

6. El text elaborat en esta comissió passa a debat públic de nou, i les esmenes no incloses poden tornar-se a debatre i a votar públicament.

7. Per últim, es vota el text definitiu que, normalment, ha sigut modificat al llarg del procés.

En tots els casos en què hi ha procediment d’esmenes es disposa de 15 dies per a presentar-les, en tramitació ordinària, i de la meitat en tramitació extraordinària. Té uns dies per a presentar esmenes. Si no tens temps suficient pots demanar que es renove el termini sempre que un altre grup parlamentari hi estiga d’acord.

Per tant, els procediments que actualment s’estan assenyalant com a «bloquejos» en el Congrés són procediments necessaris per a elaborar lleis que emanen del diàleg. En massa ocasions hem vist com, cada legislatura, canvien lleis tan fonamentals com les d’educació per la falta absoluta de negociació i acord. També hem viscut l’aprovació unilateral de reformes laborals o retallades que han servit per a fer campanyes electorals basades en assegurar-ne la derogació.

Ara, amb un govern de coalició en minoria, hauriem de veure com s’apel·la justament al diàleg que s’exigia després del 15M per a aconseguir lleis més consensuades i que perduren. En lloc d’això, estem vivint una instrumentalització del Govern per pressionar al Parlament amb l’objectiu d’eludir els tràmits de participació de persones expertes i reduir el debat al mínim possible. S’escenifica crispació per forçar el sistema democràtic.

El més greu de tot és què això es fa des del Govern que hauria de guardar respecte escrupolós al poder legislatiu. Es posa en dubte la separació de poders i limita el debat de lleis que afecten drets fonamentals. Tot això ve, paradoxalment, d’un sector del govern que enarborava la bandera de la transparència i la participació allà pel 2015. Avui per avui, al 2022 i des de les butaques del poder, han oblidat per complet que qui governa ho fa per a tot el món, també per a qui no l’ha votat.