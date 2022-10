El "mig any" fallero ya es Halloween

Solo había que pasear por el centro el sábado por la noche para ratificar que Halloween es la segunda fiesta más celebrada tras los festejos falleros, y con una progresión para disputar el primer puesto en los próximos años, porque es más espontánea y carece de reglamentos. Así que los disfraces y maquillajes de los del ‘truco o trato’ se mezclaban con las camisetas del clásico futbolístico del Mediterráneo, y los cada vez menos pocos glamourosos Premis Octubre, donde Eliseu Climent dejó claro que su tinglao no es de este mundo, con la convocatoria desierta en ensayo, que lleva el nombre del autor del Nosaltres, precisamente en l’Any Fuster que celebra su centenario. Así que entre mestizajes varios se abre sin prisa, pero sin pausa, cada vez más nuevas tiendas de alimentación de variada geografía. A los primeros supermercados chinos, paquistaníes y rusos, se han ido abriendo marroquíes, ecuatorianos, peruanos, colombianos, brasileños, y los últimos que he visto son locales homologables de productos de origen pastún, en concreto en Tres Creus, enfrente del Hospital General. La lógica se ha impuesto, pues ese barrio es un ejemplo de multiculturalidad. Por ejemplo, en las instalaciones deportivas municipales de la misma avenida, delante mismo del colegio de la Purísima, he visto en los últimos meses efemérides paganas de medio mundo.

La ONU alimentaria. La demanda ha creado la oferta de supermercados especializados en artículos de las nacionalidades más asentadas en València, así que ahora es fácil encontrar el género imprescindible para un guiso de cualquier parte del planeta. Convirtiendo la gastronomía en la sensación más agradable del mestizaje. Igual que frecuentamos restaurantes asiáticos, italianos, mexicanos, marroquíes, hindúes o peruanos, en poco tiempo podremos elegir una mesa con cocina de cualquier latitud del globo. Como Joan Fuster dijo que «en taula no cal ser nacionalista», hasta que los históricos galardones literarios Octubre no recuperen la cena tradicional con un menú de sushi, ceviche y baqlawa, con vinos Malbec, no podrán competir con los tiempos. Además, sería oportuno que los organizadores debatan la creación de un nuevo premio de literatura gastronómica, pues teóricos de la cocina tenemos desde antes de la llegada de los romanos. ‘El cuiner del poble’. Uno de nuestros mejores cocineros que supera la teoría y va directamente al plato es Jordi Morera. Popular gracias a la televisión, lleva años siendo uno de los más honestos en sus propuestas. Tras despegar en aquel entrañable Carosel de la plaza de Taula de Canvis, luego en el MuVIM y hasta hace unos meses en Ca Morera, nos ha enseñado que la cocina de proximidad no tiene por qué ser aburrida, y que los frutos de la huerta y el mar se pueden combinar con los productos más cotidianos que vemos en el mercado o el súper. Además de tratar el arroz como nadie, pero al mismo tiempo salirse del férreo dominio de la paella para adentrarse en las infinitas posibilidades de verduras y pescados, acompañadas de salsas de toda la vida y de nuevos sabores. Una maestría que ejerce a diario en su programa de À Punt, que, por fin, apuesta por dar continuidad a una cara amable que cae muy bien a la audiencia, porque es capaz de innovar con recetas fáciles que superan los habituales tristes macarrones. Recetas terroríficas. Así que habrá que estar pendiente esta tarde de la nueva entrega de ‘La cuina de Morera’, donde Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent anuncian un programa «horroríficamente divertido» dedicado a los más pequeños, donde cocinarán dos recetas muy adecuadas para este mig any: nuggets caseros y bizcocho de calabaza con golosinas y otras sorpresas. Solo cuando se llevan más de ochenta programas de televisión seguidos, Jordi Morera, el cuiner del poble, puede acercar el recetario valenciano para renovarlo con sabores auténticos.