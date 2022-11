Tot i que siga per un moment, tirem d’imaginació i suponguem que Madrid desapareix de la nit al dia substituït per un llac interior com el Titicaca. Tranquils. Que ningú no s’alarme. Sols és una hipòtesi. S’ho imaginen? Sense ràdios ni televisions «nacionales», sense premsa cortesana i fatxa, sense Ayuso, sense Almeida, sense el Real Madrid (l’equip de tots els espanyols, segons M. Rajoy), etc. Quina pau i tranquil·litat! Espanya deixa de ser la «piel de toro» i esdevé un dònut; tot i que, ben mirat, ja ho és; i Madrid n’és el forat —negre— amb una força gravitatòria que s’ho engul tot: institucions, bancs i grans empreses hi tenen la seu i domicili fiscal; i també companyies com la Transmediterránia, que opera a València, Mallorca i Barcelona però paga impostos a Madrid (sense port de mar, de moment). I si es tracta d’ubicar una obra d’art, totes les especulacions es limiten a dirimir, no a quina ciutat van, sinó a quin museu de Madrid s’exposen. Ja dic, un forat negre que tot ho succiona i del que és impossible escapar.

Em resulta particularment odiós que identifiquen Espanya amb la seua capital. Espanya és una realitat plurinacional sense un marc jurídico-polític adequat, un Estat que s’identifica erròniament amb la idea de Nació. Error que ve de lluny i va per a llarg. I com el nacionalisme espanyol (eixe que diuen que no és excloent) aprèn dels errors, quan en comet dos seguits el posterior és més gros que l’anterior. Vet ací dues cagades fora de l’orinal pescades a l’atzar en les aigües jurisdiccionals de l’hemeroteca: Negar la cessió temporal de la Dama d’Elx a la ciutat que li dóna nom i fer de Madrid l’alfa i omega de totes les xarxes de comunicació, com si les altres capitals de l’Estat foren satèl·lits condemnats a giravoltar entorn del planeta Madrid. Realitat que denota una visió centralista de l’Estat de la que dimana el «Madrid és Espanya i Espanya és Madrid»: desficaci sense cap ni peus, i fals com el pa de quilo que fa nou-cents grams.