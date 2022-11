Estos dies de tardor -Castanyada, Halloween, Dia de Tots Sants o Dia dels Difunts- la mort i les ànimes atorguen momentàniament protagonisme als cementeris, uns espais que malgrat el seu interès patrimonial, no acostumem a freqüentar. Els temps en què aquests s’ubicaven a esquenes de les esglésies són massa llunyans perquè, en les nostres poblacions, una de les mesures que l’higienisme va imposar a l’urbanisme va ser aïllar estes dotacions i allunyar-les de les ciutats amb la finalitat de mantenir bones condicions de salubritat i evitar la propagació de malalties.

Els temps passen i la ciència avança, les ciutats creixen i les distàncies entre els murs blancs, els xiprers i el silenci, amb altres espais urbans s’acurten conforme les regulacions sanitàries ho permeten. Si fa cinquanta anys calia distanciar cinc-cents metres els cementeris de zones habitades, hui en dia resulta admissible un perímetre de protecció de tan sols vint-i-cinc metres, la qual cosa comença a perfilar nous models urbans amb desenvolupaments urbanístics propers a cementeris encara que, de manera quasi universal, la fórmula preferida per a la seua implantació és la reserva dotacional en sòl no urbanitzable. I sobre açò vull raonar.

Un drama que, de vegades, persegueix a governants locals és la falta de nínxols o la manca d’espai en els cementeris municipals per a poder construir-los. El drama no és haver de licitar les obres o fer els tràmits de l’ampliació, que també, sinó constatar la inquietud de la ciutadania davant la possibilitat de veure’s privada d’un descans tranquil. Eixa tristesa, almenys, la vaig percebre escoltant la gent gran de Tabarca l’any passat, que lamentaven l’escassesa de nínxols però denunciaven també l’absència de soterrador i la por d’haver d’allunyar-se per sempre de l’illa.

Però torne a l’urbanisme, en concret als tràmits urbanístics imprescindibles per a construir o ampliar un cementeri perquè és una cosa que recentment m’ha sorprès. En estos casos cal combinar dues normatives: la llei de territori, urbanisme i paisatge; i el reglament de policia sanitària mortuòria que exigeix que l’emplaçament dels cementeris s’adeqüe a les previsions del planejament i garantisca un perímetre de protecció qualificat com zona dotacional lliure de construccions. De manera coherent amb eixos requeriments, molts municipis tramiten plans per a fixar la ubicació dels cementeris i els seus perímetres de protecció atorgant-li el caràcter dotacional i la regulació més adient. Parlem d’un procés complex que ha requerit de 2 a 9 anys en municipis que ja l’han superat, i en el que municipis com Polinyà del Xúquer, Tous, Silla o Bocairent porten més d’un any de tramitació.

Doncs bé, en només 17 mesos s’ha declarat d’interès comunitari -un tipus d’autorització temporal per a actuacions privades que no poden excedir de trenta anys, encara que puguen prorrogar-se- un cementeri privat en un municipi valencià. Sorpresa, em pregunte si estem aplicant les mateixes regles del joc a les actuacions públiques i privades, si s’empren els instruments urbanístics més indicats i, de no ser així, a qui beneficiem. Aplicant una màxima botànica deuríem beneficiar a les persones, i per això els tràmits de dotacions públiques deurien ser més àgils mantenint totes les garanties i certeses del planejament. En canvi en el sector privat potser convindrien altres figures més ambicioses com són els projectes d’inversió estratègica sostenible, i ho dic perquè esta actuació privada s’ha aprovat malgrat les imprevisions del planejament (que no contemplava eixe ús en rústic comú), sense qualificar com dotacional ni el cementeri ni cap perímetre de protecció, i sense avaluació ambiental prèvia. Al remat tots els cementeris s’ompliran de flors i de respecte en Tots Sants, però hi haurà una diferència transcendental: en els privats, malgrat l’interès comunitari, el pagament únicament podrà garantir tres dècades de repòs, mentre que en els públics es podrà donar pau a perpetuïtat. O tal volta no, en les nits de Haloween o de les animetes!