Orfeo y los Rolling Stones

En la antigua Grecia, una de las creadoras de civilización, estaba Esparta, educada para la guerra, Corinto, rico y próspero, dedicado al comercio – lo de comprar y especular viene de lejos-, y estaba Arcadia, comunidad agrícola a la que los hombres de la ciudad se figuraban idílica pero que estaba llena de horrores. Más o menos como ahora. Los agricultores no sacan cuentas por no deprimirse y los ganaderos han de soportar las moralinas ecologistas de los urbanitas. Un verdadero horror.

En la antigua Grecia existía el culto místico a Dionisos. Descubierta la cerveza y sus efectos embriagadores aumentó su prestigio. Y no digamos cuando mas tarde conocieron la vid y aprendieron a beber vino. Entonces la consideración social de Dionisos alcanzó su máximo esplendor. El culto al dios de la cerveza tenía su liturgia cargada de feminismo. Sí, sí, no crean que esto de la liberación femenina es un invento actual. Madres respetables y doncellas, en grandes grupos, pasaban noches enteras en las colinas, en danzas entre extáticas y eróticas y en un estado de alegría alcohólica que se confundía con el misticismo. Los maridos no parecían conformes con estas prácticas pero no se atrevieron a oponerse. Eran hombres liberales. O temerosos de las consecuencias de prohibir la libertad de las mujeres. Más o menos como ahora. Quien sabe si la ministra Montero, la que quería volver sola y borracha a casa, no estaba inspirada en las viejas mujeres adoradoras de Dionisos descritas en Las Bacantes de Eurípides. Más bien creo que la ministra Montero no conoce ni a Baco ni a Eurípides y por eso se muestra toda orgullosa de su provocadora propuesta. Está convencida de ser la primera en levantar el grito a favor de la liberación de los instintos.

El éxito de Dionisos en Grecia no puede sorprendernos. Para el hombre y la mujer que por coerción es más civilizado de conducta que de sentimientos, la razón resulta una carga y la virtud una esclavitud. Así es que optaron por un modo de vivir más instintivo y apasionado. O sea, nada nuevo en la revolución sexual que dicen que vivimos. Más o menos como ahora.

Si hablamos de los veganos, supongo que conocerán que los ortodoxos seguidores del dios Orfeo, el de la música, aspiraban a hacerse puros evitando toda clase de contaminación, entre ellas el alimentarse de animales. Sostenían que el hombre es mitad tierra y mitad cielo y que con una vida pura crecía la parte celestial o espiritual y disminuía la terrenal. Hay mucha religiosidad en el veganismo. Nada nuevo.

En la vieja Grecia los que tenían un temperamento religioso se inclinaban al orfismo mientras los racionalistas los despreciaban. Más o menos como ahora. Dicen que el propio Orfeo, en acto penitencial fue capaz de rechazar durante tres años las tentaciones de Las Bacantes, cosa de enorme mérito. Le costó caro ese desprecio y dicen que, muy despechadas, lo despedazaron. Ya ven como se las gastaban entonces las mujeres más liberadas…Miren por donde en eso se ha dado la vuelta: ahora la violencia mayoritaria es la de hombres que degüellan o despedazan a mujeres. Pero no crean, la cosa puede cambiar. Y no sería nada nuevo. A fin de cuentas los Rolling Stones, con guitarras y batería, sin una dulce lira melodiosa como la de Orfeo representan a su Diabólica Majestad. Les veo en las danzas de Las Bacantes. Una intromisión en los valores y virtudes de Orfeo, inadmisible. Eterna lucha entre espiritualidad y racionalidad. Y viendo la longevidad de la banda británica, que parecen inmortales empiezo a pensar que Orfeo pierde la batalla. El final de esta película es un verdadero misterio.