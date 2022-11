A meitat mes d’octubre, els valencians vàrem rebre la visita d’una delegació de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) que estava integrada per Miquel Maria, vicepresident del Consell Insular de Menorca i president de l’Institut, Cristina Rita, presidenta del Consell Científic, Marta Jordi, coordinadora científica, i Òscar Bagur, tècnic d’edicions i arxiu.

L’IME, tal com és popularment conegut, fou creat en 1985 i integra més de dos-cents estudiosos que es dediquen a investigar temes que tenen el patrimoni cultural i natural de l’illa com a principal objecte d’anàlisi. En aquest sentit, cal destacar que disposa d’un ric arxiu amb documents que remeten al segle XVIII; i que en 1997 va crear l’Observatori Socioambiental de Menorca, una oficina tècnica dedicada a realitzar el seguiment de l’equilibri entre l’entorn autòcton de l’illa –declarada Reserva de Biosfera en 1993– i la seua població, per a mirar així d’avançar en el camí de la sostenibilitat. Finalment, a més de promoure la recerca, l’IME també edita llibres, tal com acredita el seu catàleg de vora mig miler de títols.

Pel que fa a la visita recentment efectuada a València, em consta que, amb l’objectiu d’intercanviar opinions i trobar punts de contacte i de col·laboració, els expedicionaris es varen reunir amb: els responsables de Mètode, la revista de difusió de la investigació de la Universitat de València; els membres de l’Institut Interuniversitari López Piñero, dedicat a l’anàlisi i la divulgació de la medicina, la tecnologia, la ciència i el medi ambient; la junta de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià, que agrupa una quarantena de centres d’estudis locals i comarcals; i la directiva de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, que acumula més de set dècades d’experiència i exerceix d’editorial pública de suport a la recerca.

En conseqüència, si alguna cosa ha evidenciat aquesta visita tan intensa i productiva –que els protagonistes han sabut gestionar amb eficàcia i discreció–, ha sigut la gran tasca de potenciació de la investigació i la divulgació que els valencians estem portant a terme des d’àmbits cívics, acadèmics i institucionals. Un valuós treball que no ha passat desapercebut als membres de l’IME, que han volgut conéixer-lo de primera mà, per a fomentar així el diàleg i enfortir els llaços de germanor que, històricament, han unit el nostre territori amb les Illes Balears.