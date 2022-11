El cine llamado social tuvo mala fama en este país durante bastantes años. Después de la eclosión de películas políticas durante la Transición, el cine comprometido con la realidad se vio postergado con fama de aburrido, obsoleto o fuera de lugar. Parecía que en una cinematografía tan variada en géneros (comedia, drama, thriller, ciencia-ficción, dibujos animados…), la crónica social del aquí y ahora o del pasado reciente no tenía mucha cabida. Algunos notables directores nacidos en los años sesenta, como Fernando León de Aranoa o Iciar Bollaín, mantuvieron viva la llama de contar en imágenes nuestros asuntos más cercanos y candentes. Espléndidos filmes como Barrio o Los lunes al sol, en el caso del primero; o Flores de otro mundo o Te doy mis ojos, en la segunda; recogieron el testigo de veteranos maestros del género como Juan Antonio Bardem. Pero muchos cineastas seguían huyendo de la etiqueta de social como si se tratara de la peste. Ha tenido que llegar una nueva generación para que enlazara con jóvenes aficionados que muestran un anhelo por ver en imágenes el mundo que les rodea o las historias de sus padres y abuelos. Serían buenos ejemplos realizadores como Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón o el más reciente del actor Juan Diego Botto, que ha pasado al otro lado de la cámara. Éxitos de público, buenas críticas y pases en festivales avalan hoy películas como Alcarrás, Modelo 77 o En los márgenes.

Estos tres largometrajes, el primero de ellos aspirante en la carrera de los Oscar, demuestran que existe un público dispuesto a respaldar un cine de calidad y de testimonio. Un magnífico exponente serían las tres últimas cintas del sevillano Alberto Rodríguez que con La isla mínima, El hombre de las mil caras y ahora Modelo77 ha desvelado los lados oscuros de una Transición democrática que no fue ni tan idílica ni tan pacífica como nos la han pintado. Su repaso a la situación de gente marginal y pobre, a los tics autoritarios de la policía o a las corruptelas del poder nos devuelve una imagen en el espejo que tal vez no guste contemplar, pero que resulta muy saludable verla en una pantalla. En definitiva se trata de una lucha contra el olvido y de crear sin censuras ni autocensuras unas películas que nos emocionen y a la vez nos obliguen a reflexionar. Ahora bien, pese a estos avances en el cine-testimonio, estamos a una distancia sideral de cinematografías como la británica que ha sido capaz de ofrecer una película como The Queen o de elaborar una serie magistral como The Crown. Sana envidia nos produce a muchos espectadores el despliegue de medios técnicos y artísticos de una serie que revisa con rigor y excelencia el último medio siglo del Reino Unido, vertebrado alrededor de su soberana. ¿Para cuándo entonces una serie sobre nuestro emérito? ¿Nadie se atreve a idear, producir y plasmar en una pantalla los secretos de un rey que navegó desde la dictadura a la vergonzosa huida a Abu Dabi pasando por décadas en las que la crítica a su figura resultaba tabú en la prensa? ¿Será cierto que nadie está dispuesto a financiar grandes proyectos de cine-testimonio?