Costa el mateix, o potser menys, actuar bé. A voltes, considerem que les activitats realitzades de mala manera s’acaben abans i ajuden a atendre majors compromisos. Oblidem que, més prompte o més tard, caldrà organitzar el que realitzem a correcuita. Quan actuem així, emprem la locució ‘a redolons’. L’expressió descriu una actuació feta a trompades o comunica que algú es tira per una superfície pegant voltes sobre si mateix. També s’integra en les formes ‘a bacs i redolons’ o ‘a espentes i redolons’.

Vivim en la Terra actuant ‘a redolons’ i pegant-nos constantment bacs. No importen massa els efectes negatius sobre el planeta. Primer, és l’ambició de les persones poderoses. Després, es pensa en el futur. Ens considerem tan grans que estem convençuts que trenquem la Terra. L’altre dia, escoltava el divulgador científic Manuel Toharia en una conferència. Va dir afirmacions interessants. Me’n quede amb una: nosaltres no estem trencant el planeta, sols el nostre. El món pot viure sense oxigen ni aigua, encara que no hi estiguen els éssers vius. Per tant, no ens hem de creure tan importants. Si hem de parar la situació de degradació exagerada, és per nosaltres. El problema de fons no és sols si consumim petroli o electricitat sinó sobretot la quantitat amb la qual ho fem.

Estos dies molta gent anava ‘a redolons’ pel carrer amb el tema de Halloween. S’han decorat cases. En les botigues, els dependents i les dependentes es disfressaren. Els centres comercials es buidaren la nit del 31 d’octubre per a celebrar la festivitat importada. Tot és respectable. Pot festejar-se qualsevol cosa que ens faça feliços i felices. Tanmateix hem d’intentar que les nostres tradicions no es perden. Hi ha moments per a les carabasses però també per al butoni, l’home del sac i tants altres.

El fracàs de l’extrema dreta brasilera és un motiu d’alegria per a molts, encara que no és el cas de Vargas Llosa. El país caminava ‘a redolons’ sense que ningú ho poguera evitar. Ens ha de fer pensar que l’èxit de l’integrisme arriba quan els partits democràtics es barallen excessivament. El cas de la renovació de les persones components del poder judicial n’és un exemple.

En definitiva, pensem que, si anem ‘a redolons’, poden caure. Les bones maneres d’actuar tenen la capacitat de fer-nos reflexionar i l’oportunitat de trobar-nos més segurs i segures.