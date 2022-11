Durant molts anys la ciutat de València ha semblat viure d’esquenes a la gent de la cultura, la relació dels intel·lectuals amb la ciutat ha estat un tira i arronsa entre una estima molt especial per la ciutat i una sensació d’odi vers la terra que els ha vist nàixer i els ha acollit. Ho entenc perfectament perquè és el sentiment que tinc quan busque dins meu quina es la meua relació amb València, ciutat de la que vaig marxar a un exili voluntari i per amor fa més de quinze anys. Malgrat que un dia, pensant en la meua València, des de Lisboa en un poema vaig escriure que la meua ciutat és «una ciutat tan puta que espanta els vianants» continue dient, allà on m’ho pregunten, que estime València, la meva ciutat, la ciutat on vaig nàixer i de la que continue enamorat malgrat els seus menyspreus d’anys a la pròpia cultura.

València, al llarg dels temps, ha estat cantada pels seus poetes, críticament lloada, críticament citada, amorosament citada, sempre amb el desig i l’esperança dels que posaven el seu nom negre sobre blanc de trobar, amb el pas del temps, una València millorada, una València arrelada al seu passat, una València lliure, gens submisa als que sempre l’han volgut desarrelada i mesella, oblidada del seu passat i la seua història i lluny de la llengua i la cultura pròpies. Fa més de cents anys Teodor Llorente al seu poema Mal somni recorria els carrers de la ciutat i es planyia en veure com la llengua pròpia anava desapareixent. Més recentment Vicent Andrés Estellés acabava el seu poema Cant a Vicent sense poder fer un poema a València escrivint Deixa-ho anar. No et poses solemne. Deixa l’èmfasi./L’èmfasi ens ha perdut freqüentment els indígenes/.Més avant escriuràs el teu cant a València.

Tenia raó l’amic Vicent, l’èmfasi sempre ens ha perdut als indígenes, l’èmfasi i el xovinisme, allò de «la millor terra del món» al que tant aficionats son alguns valencians, especialment, aquells que mai es miren la terra amb ulls crítics. Aquí fa uns anys es va cremar, en efigie, a un dels millor escriptors que ha parit el País Valencià. Durant una cavalcada fallera es va cremar la figura, afortunadament sols en cartró, de Joan Fuster, per haver dit algunes veritats sobre València a un llibre, El País Valenciano, que les autoritats de l’època no van poder pair, sols s’admetien aquells que estaven disposats a «ofrenar noves glòries a Espanya». Han passat anys, molts anys, des d’aquells dies de l’acte de fe faller contra Fuster però durant molts anys tot va continuar igual. Estimàvem València, però ens obligaven a fer-ho d’una manera especial, amb una relació d’amor/odi que alguns, com Enric Sòria a la seua Oda impossible a València van posar negre sobre blanc. Al final del seu poema Sòria demana a València que no el deixe «No puc escriure una oda sobre tu/ no et deixes i no em deixes, ciutat meua/estimada i horrible,inhòspita ciutat/ on em trobe a ma casa/».

Seguint aquesta línia Rafa Xambó ha escrit i cantat la seua Cantata de València , on, fins i tot, utilitza alguns versos del poema de Sòria, i per la que passen els noms del bo i millor d’una gran part de la poesia valenciana actual. Xambó, amb una llarga trajectòria musical, acompanyat per la veu de Karla Fos, ha posat en solfa uns seus poemes que ens mostren com ha estat la València que tots ens hem estimat, eixa València bagassa i mare nostra de la que sempre hem esperat la seua revolta contra els que durant anys l’han menyspreat intentat anorrear-la. Escolten aquesta Cantata de València, paga la pena fer-ho. Els retornarà l’esperança d’una València nova i més lliure.