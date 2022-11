Je he vist anuncis per a les festes de Cap d’Any i la bústia va plena de fullets de torrons, caves i panettones. També d’arbres de Nadal, naturals i artificials. I això que encara ens falta l’anunci de la loteria i passar el black friday, que serà el divendres 25 dels corrents, l’endemà del Thanksgiving Day (Dia d’Acció de Gràcies), que tal com va el tema acabarem celebrant-ho, no sé si també amb el titot d’àpat principal, o potser tindrem capacitat de reivindicar un animal més nostrat, com el conill, tot i que darrerament tampoc disposa de molta popularitat. Fa poc vaig llegir en el cartell-reclam d’un restaurant en la Marina (Alta) el següent: «paella només de pollastre».

Així que no sé com quedarà el pont de la Puríssima Constitució, que enguany té pinta més d’aqüeducte o setmana blanca (sense neu), al caure el 6 de desembre dimarts i, el 8, dijous. Però tornant a les entranyables commemoracions nadalenques, m’agradaria cridar l’atenció de com ens hem carregat la indústria torronera per donar la benvinguda al pa dolç d’origen milanés. Com se sap, el panettone té forma de cúpula i deriva de la paraula ‘panetto’, que vol dir coca xicoteta de pa. Però, per aquelles coses de la vida, no és a Itàlia o Europa on més es menja, sinó a Sud-amèrica, on és el dolç nadalenc més popular a Brasil, Perú, Argentina, Uruguai. L’explicació resulta fàcil, producte de la gran migració italiana cap a Amèrica.

A banda de la geoeconòmica de la consolidació del panettone com el referent de dolç nadalenc, existeix una altra raó, com és la seua duració. La majoria d’elaboradors del producte fixen una data de caducitat superior als sis mesos. Una vida útil molt inferior al torró, tot i que el més important en la societat consumista global és la marca, i en això els italians ens porten anys al davant. El més sorprenent de tot és que el panettone més innovador del món es fa precisament a Novelda, pel pastisser Raúl Asensio, multipremiat per la Federazione Internazionale di Pasticcieria, Gelateria e Cioccolateria.

Està clar que les comarques del sud són la nostra avantguarda innovadora, però tal com anem, crec que la mona i panquemado estan a punt d’entrar en la llista d’extinció.