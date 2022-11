El neologismo «precariado» define una clase social sometida a inestabilidad e incertidumbre laboral ya que percibe ingresos bajos: contratos temporales o basura, paupérrimas pensiones, ocupaciones esclavistas, vivir con estrecheces para llegar a fin de mes, convivencia en pisos compartidos… La singularidad del precariado radica en que su trabajo ya no es garantía de nada: ni felicidad, ni estabilidad, ni un hogar o una familia. Cabe todo: profesorado universitario asociado, un cocinero de la alta cocina, el jubilado, ese joven titulado en un triple grado bañado de chocolate o un docente como quien esto firma, un paria del sistema educativo. Habitamos la trinchera existencial como indigentes del capitalismo, una suerte de ciudadanía vagabunda disfrazada de clase media versada en disimular nuestras miserias.

Parecemos gente de bien; parecerlo no es serlo. Viajas en las fiestas de guardar, te bebes un chato en la taberna de la esquina y el vecino te considera automáticamente un tipo «normal». Así me percibe, supongo, la camarera que me sirve una tostada con tomate y queso mientras me distraigo leyendo el diario Levante-EMV. Un gesto burgués, en efecto. Pero al precariado no nos queda otra cosa que la cotidianidad. La diferencia entre el mendigo y yo es que puedo comprar el periódico, desayuno en la cafetería y poco más. Podría mendigar en la acera con un cartón que diga: «No tengo familia ni hijos, pero apiádense de mí». Sólo una delgada línea separa la diferencia entre un errabundo y el precariado. El sistema capitalista exhorta a proyectarse cual ciudadano acomodado. Idea un espejismo en el cual todas y todos nos asemejamos en confortabilidad, si bien, por el contrario, nos une la miseria igual que nos separa el capital. Hoy alquilar una casa en una ciudad como València o Madrid se convierte en utopía. No digamos comprarla. Que se lo digan a esos docentes que alquilan habitaciones, compartiendo váter con gente desconocida, un fiel reflejo de la mediocridad inherente a nuestra condición de asalariados. Funcionariado conviviendo cual veinteañeros en busca de un mundo mejor. Se nos envidia socialmente, pero, ¿por qué? Esa pelusa proviene de un error conceptual. Hijos e hijas del precariado, sólo escapa de tal condición la familia unida que vuela en avión, o que se compra un casoplón sin dificultades, o que llega a final de mes con cien euros en el bolsillo. El precariado raciona el pollo, las lentejas y duerme en casa a diario, pues pernoctar en hotel es un lujo que pocos pueden permitirse.

Me gustaría cerrar la columna con alguna propuesta luminosa. Sugiero okupar casas ajenas de quienes duermen en hoteles y disfrutan de piscina privada. Pero el capitalismo mata, persigue, demoniza a quienes apostamos, como Piotr Kropotkin, por el apoyo mutuo. Así que nos queda como remedio el decrecentismo: vivir mejor con menos. Consumir lo justo, cuanto menos, mejor; cooperar mucho más permitiría otra forma de organización política. Una legión de personas integra el precariado. Unámonos, parias del mundo.