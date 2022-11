Jeroni Sòria (+ 1559) va ser un dels dietaristes del segle XVI de qui ens ha arribat la seua obra. Una pacient recol·lecció de les notícies valencianes del seu temps i, també, d'altres anotacions que recullen dades sobre la seua vida privada, sa casa, la família, etc. Però, sobretot, si Sòria s'ha guanyat un lloc entre els memorialistes, és perquè va usar sempre la llengua de la terra -tot i que ell era d'origen italià- i perquè ens va deixar notes referides a les Germanies -especialment, a la repressió encapçalada per Germana de Foix-, i a la guerra contra els moriscos de la serra d'Espadà, entre altres esdeveniments que ompliren aquella part del segle que li va tocar viure.

Fill d'un mercader genovés -Jeroni de Sori- i de Margarida Langlés, Sòria va ser botiguer de draps i arribà a emparentar amb la noblesa local, atés que es casà, en segones núpcies, amb Isabel Çaburgada, filla d'un cavaller valencià. De Sòria, de qui sabem que tenia preocupacions -por- a tenir parents conversos de jueus, també sabem gràcies al seu dietari que es relacionà amb homes com Gaspar de Borja, bisbe de Sogorb, o Serafí de Centelles, comte d'Oliva.

El seu dietari recull dades entre 1503 i 1559 i destaca, per exemple, el viatge que va fer, el 1508, a Gènova, per conéixer els seus parents d'allà, amb la intenció de comprovar que tots eren cristians. D'altres informacions menys vistoses fan referència a les seues activitats econòmiques. Però on Sòria esdevé un cronista de major interés és quan capta en les seues pàgines el món que l'envoltava: al costat de les notícies sobre la Germania o la guerra ja esmentades, Sòria ens dona dades sobre riuades, plagues de llagosta, epidèmies que assotaren València i d'altres qüestions que ens presenten un quadre acolorit i ben viu de la ciutat del seu temps.

El manuscrit de Sòria -que actualment es conserva a l'Arxiu del Reial Col·legi del Corpus Christi de València-, va conéixer, almenys, un parell de còpies del XVIII -que evidencien l'interés que ja suscitava en aquells moments- i posteriorment, el 1960, una edició a cura de Francesc de Paula Momblanch i Gonzàlvez, feta per Acció Bibliogràfica Valenciana -una aventura editorial de relleu que ens rescatat obres de gran valor. Ara mateix, en companyia de l'amic Emilio Callado, estem acabant d'enllestir una nova edició i això, sense dubte, contribuirà a posar en circulació, de nou, un text d'una gran riquesa per conéixer el nostre passat.