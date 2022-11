el olor del pan

Tengo aquí mismo las fotos de la amasadora, de la boca del horno chapada con una portilla de hierro, de mi padre con un pañuelo en la frente y, con él, Miguel y yo mismo tocado con una gorra a cuadros. La imagen está tomada en el horno de Vilamarxant y no tengo ni idea de quién la hizo. Yo tendría unos veinte años y ya llevaba casi diez trabajando con mi padre y mi hermano todas las noches. Empezamos en Llíria, en el horno de San Miguel, al principio del carrer Major. Éramos unos críos y en los pocos ratos que teníamos libres leíamos la revista Fotogramas y los tebeos de Bengala y Mendoza Colt. De vez en cuando, mi hermano Claudio desaparecía entre los sacos de harina y se echaba una siesta en las deshoras tranquilas de la madrugada. Muy temprano, mi madre ya estaba detrás del mostrador para vender el pan en las primeras horas de la mañana. Luego, en Vilamarxant, seguimos con lo mismo. Allí nos ayudaba Miguel Blanes, que finalmente, al jubilarse mi padre, seguiría en el horno que en el pueblo llamarían de Cupido hasta que cerró hace unos años. No hace mucho pasé por el carrer Major, en Llíria, y también nuestro viejo horno había desaparecido. El tiempo deja ruinas a su paso, huellas invisibles donde estuvo antes lo que ya no existe, esa rara sensación de que como escribía Antonio Machado vivimos más intensamente aquello que perdemos.

El secreto del buen pan tiene un nombre: tiempo. Y también: amor al oficio. Es muy duro tener que vivir de noche, como si formaras parte del club de los vampiros. A lo mejor por eso me gustan tanto Drácula, la novela de Bram Stoker, y las películas de Christopher Lee haciendo de príncipe de las tinieblas. Me gustaba ver cómo se mezclaban en la amasadora el agua y la harina, la sal y la levadura, ver cómo poco a poco esa mezcla se convertía en una masa que a puñados llevábamos al tablero para cortarla en piezas redondas moldeadas suavemente en el hueco de las manos. La leña crepitando en las losas refractarias del horno moruno. Apartar con una pala gorda la ceniza. Eso lo hacía mi padre, nosotros no teníamos la fuerza suficiente. Meter unos cuantos panes hasta que casi se quemaran y se fuera equilibrando la temperatura para que ya todas las hornadas salieran de campeonato. Lo mejor de este oficio es que nunca puedes asegurar nada, que algunos días te sale un pan que no es como tú querías, que las reglas del juego a veces se vuelven en tu contra porque en algo, seguro que sí, te habrás equivocado. Pero toda decepción se olvida cuando sientes hasta lo más adentro ese olor mágico del pan recién salido del horno, ese olor que sientes también cuando pasas delante de una panadería como las de entonces. Nunca digo panadería, sigo llamando horno a esos sitios que son como un pedazo imprescindible no de mi infancia sino de mi vida entera.

Había noches aciagas, noches en que la magia se convertía en el túnel de la bruja. Recuerdo una de esas noches. Se había ido la luz, ya habíamos añadido la levadura y a la masa aún le faltaba un rato para estar en su punto. Tuvimos que acabar de amasar a mano. Metíamos los puños en la masa. Los nudillos de los dedos eran como una llaga. No pude más y le dije a mi padre que por qué no parábamos, que por qué no esperábamos a que volviera la electricidad. Me dijo lo normal: la masa se pudriría enseguida. Yo me hice el fanfarrón y desde mis once o doce años miraba los nudillos en carne viva envueltos en un trapo: pues que se pudra. Casi sin mirarme, y sin sacar los puños de la masa, mi padre dijo, medio gritando: ¿y qué va a comer mañana la gente, mierda? Eso mismo lo leí muchos años después en el relato de Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba. Sólo que en vez de pan se refería a un gallo el escritor colombiano. Creo que fue aquella respuesta en forma de pregunta la mejor y más noble lección de dignidad que he recibido en toda mi vida.

Ahora están cerrando muchos hornos que aún hacen el pan como lo hacíamos entonces. Sin prisas, como todo el buen pan exige que se le trate. No pueden soportar el aumento de precio de las materias primas, del gas y de la electricidad. Mientras tanto las eléctricas se hacen cada vez más millonarias. Esas no cierran nunca. Esta columna está dedicada a esos hornos que nunca deberían haber cerrado, a los que siguen abiertos y a la gente que ama un oficio, tan duro y hermoso a la vez, que viene de tan lejos. Ese oficio en el que fui creciendo desde la infancia y me enseñó, como mi padre aquella noche, que siempre puedes hacer algo para que la vida, nuestra propia vida, no sea una vergüenza. El olor del pan bien hecho, ¿saben? Ese olor…