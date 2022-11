El suicidio ampliado

Hay quien habla de la muerte como de un resfriado que llega, pasa y se va. Y en cuestiones de suicidio, muchos no distinguen la precariedad de nuestra salud mental de una decisión voluntaria. La muerte y la vida determinan la filosofía de cada cultura. Y cuando las culturas pierden la razón, los sentimientos se multiplican para cubrir los huecos del pensamiento.

Pero no hay más que un problema filosófico realmente serio —decía Camus— y es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no es responder a la pregunta fundamental. El resto, si la Tierra es plana, si hay doce o trece categorías de género, es algo secundario.

La muerte, en forma de parricidios, feminicidios, filicidios, asesinos en serie o al detall, aparece a diario en las noticias. Ya no es por la satisfacción morbosa del espectador, sino por agitar un debate de propaganda apelando al drama. El padre de la niña presuntamente asesinada en Gijón dijo que no se trataba de una cuestión de hombres o de mujeres, sino de algo que no debería suceder en ningún caso. Pero las redes redoblaban la tragedia sacando cuchillos y estadísticas como si la ley de la violencia de género o el Derecho fueran una ciencia exacta.

¿Pero, por qué una mujer disconforme con su vida, o un hombre incómodo en la suya, estallan contra los demás y no atentan contra sí mismos? No parecen inmovilizados por la tristeza ni practican una reflexiva rebeldía de fondo, como la de los románticos. Parecen conformes con la vida que llevan, pero disconformes con lo que tienen ellos y con lo que tienen demás. ¿Quizá no indagaron nunca en los tratados sobre la naturaleza humana de Hume o se extasiaron con el monólogo de Hamlet? Si estas lecturas que parecen ser tan elitistas no son garantía total de paz y racionalidad, menos lo son los accesibles programas que destrozan la vida a personajes famosos, la pornografía o las películas donde se trivializa a tiros la muerte y la venganza.

Muchos ni se reconocen en una clase social. Ante las dificultades, se refugian en una mal entendida intimidad, una merecida soledad y una cómoda marginalidad exageradas por la necesidad del materialismo que nos rodea. Son incapaces de ceder, porque ante un espejo sólo ven los fallos de los otros. Separan los deberes paternos, filiales o matrimoniales de lo que más les importa, la imagen victimista de ellos mismos. Y esta necesidad de no aceptar a los demás les separa tanto de quienes les rodean que ni los perciben como iguales.

¿No has sentido esa rabia en momentos de desgracia? En algún momento de mi vida también todo empezó a irse a pique. Perdí mi trabajo y mis amigos se apartaron. Mis padres enfermaron y fallecieron. Los sueños que había tenido toda mi vida, empezaron a desvanecerse o a desaparecer por completo, reemplazados por cualquier cosa que fuera capaz de aceptar. Pero así como de la nada no puede surgir nada, de cualquier pequeña raíz puede volver a salir vida.

Tengo una planta que desaparece completamente de su maceta en el invierno y si brota de nuevo a principio de verano no es por magia. Quiero sentir esa chispa de lo posible, aunque real, que nos ha sucedido a todos alguna vez, por pequeño que fuera el fuego que encendiera. La posibilidad de aventuras y de pelear con los monstruos que me entran por las rendijas. Y tengo miedo. Es a afrontarlo donde me enfoco. A recordar eso pequeñito que guardé en un cajón y que acabó echando raíces. La muerte genera reproches, pero lo vivo puede multiplicarse con un poco de atención y de trabajo para convertirse en la alegría de mañana. Y hasta el triste monólogo de Hamlet podría convertirse en comedia, si al espectador se le permitiera una sencilla réplica.