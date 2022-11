Una de las tareas pendientes de la sociedad civil es llegar a comprender la naturaleza de la vida política. No somos conscientes de la sobre exposición de la clase política y del riesgo de equivocarse, de no estar a la altura en una declaración, iniciativa o proyecto legislativo. Repare usted cuántas veces se equivoca al día. La cuestión es que sus errores, sus salidas de tono, no son gravados ni abren un informativo de máxima audiencia. Pero hay discursos que marcan un punto de inflexión en las agendas y prioridades políticas, que pueden modificar y variar nuestra propia vida y es ahí cuando consideramos que la política y sus actores son necesarios dejando de lado las frivolizaciones de café y tertulia. Esta sensación la tuve cuando escuché a Joe Biden en un acto de la Convención Nacional Demócrata en el Columbus Club de Union Station al lado del Capitolio, sede del Congreso de los EE.UU. en el contexto de las elecciones legislativas de noviembre. Sus palabras describen nuestra realidad: «La libertad no es gratis: requiere una atención especial. La democracia es una elección constante, una decisión constante, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo». Estaba denunciando que la democracia más antigua del mundo estaba en peligro, no la de un país en vías de desarrollo, sino la de la mayor potencia del mundo.

De los 370 candidatos republicanos que se van a presentar este mes han dicho sin tapujo alguno que Trump ganó en 2020. Ya han adelantado que si pierden es porque hay fraude. Forman parte del sector MAGA, eslogan trumpista en 2016 Hacer a EE.UU. grande otra vez. No estamos ante una excepción. En el momento que escribo estas líneas leo sorprendido cómo bolsonaristas piden un golpe de Estado para que las Fuerzas Armadas salven a la nación e impidan que Lula asuma la Presidencia. En Europa cada vez los partidos nacionalistas y populistas, a derecha e izquierda, están ocupando más parcelas de poder. En nuestro país, los partidos independentistas cuestionan la democracia acusándola de estar secuestrada y de estar al servicio de poderes espurios. Suelen olvidar que cobran y viven de ella. Recordemos el asalto al Parlamento que alimentaba Podemos o la llamada de Vox a los españoles de bien para enfrentar a una sociedad que lleva 40 años viviendo en paz. Biden, añadió: «Hoy hago un llamamiento a todos los estadounidenses, independientemente del partido, para que estén a la altura de este momento de importancia nacional y generacional». Hoy estamos ante la desconsolidación de la democracia. Ésta es un organismo vivo que tiene que ser cuidado y tratado. Depende de nuestras actitudes, de nuestros principios, de cómo nos dirigimos a las personas, de qué enseñamos y transmitimos. La democracia puede desaparecer porque es un proyecto que hay que ir haciendo. Requiere de nuestro compromiso y representa uno de los mayores legados para las próximas generaciones. Consolidar la democracia, pues, se torna en una de las tareas de nuestro tiempo.