Convindran vostés amb mi que després de l’enèsim tancament del Partit Popular a la renovació del Consell General del Poder Judicial alguna cosa ha canviat, esperem que no siga de manera definitiva, en la nostra percepció política del nou líder del principal partit de l’oposició. El seu comportament ha sigut el de sempre, malauradament, encara que els més ingenus pensàvem que amb el senyor Feijóo alguna cosa canviaria per a bé, vull dir, seria més un partit d’estat, seriós, responsable, amb credibilitat, que inspiraria confiança, ben lluny dels aldarulls i les grinyolades retòriques i en ocasions destarifades de Pablo Casado.

Però no, lamentablement res no ha canviat amb aquesta última decisió del PP, estratègicament errònia, des del meu punt de vista. I el cas és que aquell home que venia de Galícia semblava un polític amb trellat, conseqüent, capaç de portar al partit pel camí de la moderació, l’únic que els pot portar a governar de nou l’Estat. A quin Mefistòtil ha hagut de vendre l’ànima per a conservar el poder? Qui mana realment en el Partit Popular?

Haurem de reconèixer, en primer lloc, que la pèrdua de credibilitat política és un fet inqüestionable. Han barbollat insults, desqualificacions i una violència verbal abassegadora i sovint injustificable, a més del joc brut, clar està, contra els independentistes catalans per haver comés la infàmia més gran: l’heretgia del referèndum inconstitucional. Ens han calfat les orelles amb grans discursos sobre l’ordre constitucional, la unitat d’Espanya, la sedició, la rebel·lió, els enemics de la pàtria, la llibertat i la democràcia.

Paradoxalment, ara ells porten des de fa quatre anys bloquejant de manera partidista, irresponsable, injustificable, la renovació del Consell General del Poder Judicial, un dels pilars justament de la democràcia que tant diuen defendre, i ací res no ha passat. Hi haurà alguna manca de respecte constitucional més gran que la de no renovar el màxim òrgan de decisió dels jutges? Des de sempre ens han ensenyat, des de la mateixa separació de poders de Montesquieu, que el poder judicial és un dels tres pilars essencials del sistema democràtic, amb el legislatiu i l’executiu. Si no funciona bé, la democràcia trontolla, sens dubte.

La impressió és que res no els importa si no és que manen ells. Cal bloquejar-ho tot i utilitzar les desqualificacions sistemàtiques per arribar al poder. No els importa crear una crisi d’estat de la magnitud que han creat. Ara bé, hem de reconéixer que dominen amb gran eficàcia amb la seua poderosa escuderia mediàtica el discurs planer, embolicador, la cerimònia de la confusió: ara diuen una cosa i demà la contrària i si de cas no diuen ni una cosa ni l’altra. El govern de coalició de Pedro Sánchez, amb tots els seus errors possibles, per descomptat, clar que sí, ha hagut de gestionar una sèrie de problemes de caràcter històric i abast mundial, com ha sigut la pandèmia del coronavirus, la guerra d’Ucraïna, la pujada dels preus de l’energia, la inflació...

És clar que Sánchez no ha comptat amb cap ajuda amb sentit d’estat de l’oposició del Partit Popular, ans al contrari, han tingut la barra de malparlar i enverinar les propostes espanyoles, fins i tot en contra dels criteris dels seus homòlegs europeus, en les altes instàncies polítiques de la Unió Europea, com és el cas de la coneguda com «excepció ibèrica». Una vegada i una altra també han quedat en franca evidència, sobretot perquè alguna d’aquelles propostes han sigut considerades una referència per a la resta de països.

Així les coses, aquesta deriva del Partit Popular no és bona ni convenient per a la salut democràtica. No és possible avançar amb un clima polític que ha fet de la crispació permanent, les desqualificacions, la polarització i la manca de consensos, el seu estat natural. La dreta ha d’acceptar, més enllà dels formalismes, la legitimitat dels governs d’esquerra o de centreesquerra, tant se val. És el mal de la dreta espanyola des de la nit dels temps. La qüestió és que cultivar el menyspreu, o fins i tot la rancúnia en alguns casos, només porta a estats autocràtics i manipuladors. És necessari un canvi d’actitud del PP perquè l’estat de la dreta torne a guanyar credibilitat.