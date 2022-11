Del 3 al 6 d’aquest mes, en el seu 39è viatge apostòlic, el papa Francesc ha visitat Bahrain, un estat amb només 80000 catòlics, que suposen el 15% d’una població majoritàriament musulmana. L’objectiu de la presència del papa a Bahrain ha estat intensificar el diàleg amb l’Islam.

En els seus nou anys com a bisbe de Roma, el papa Francesc ha visitat tots els continents a excepció d’Oceania. Francesc, en els seus viatges apostòlics ha estat en països de minoria cristiana com Egipte, el Japó Turquia, el Marroc, Iraq o els Emirats Àrabs, arribant-hi a llocs tan allunyats de Roma com Myanmar o Bangladesh. L’únic país que el papa ha visitat dues vegades ha estat Grècia, el 2016 i el 2020.

Pel que fa a aquest viatge a Bahrain, Francesc és el primer papa que visita aquest país asiàtic, després d’anar-hi aquest 2022 a Malta, a l’abril, al Canadà, el juliol, a Kazajistan, el setembre i ara, Bahrain. Al llarg del seu ministeri petrí, el papa Francesc ha visitat 57 països en les 39 vistes apostòliques que ha fet, mentre que Benet XVI visità 23 països en 24 visites apostòliques, Joan Pau II va estar en 129 països en 114 visites apostòliques i el papa Pau VI visità 19 països en les 9 visites apostòliques que va fer al llarg del seu pontificat.

En la seua estada a Bahrain, el papa, davant les autoritats dels país, ens va recordar que “la fe és el motor de la pau” i per això va insistir tant en remarcar “l’absoluta incompatibilitat” que hi ha “entre religió i violència”. Davant les autoritats del país, el papa, que va defensar la necessitat d’un compromís per la pau, va demanar que callen les armes, que “no hi haja discriminacions i que els Drets Humans fonamentals no siguen violats sinó promoguts”.

A la clausura del Fòrum de Bahrain per al Diàleg, el passat dia 4, el papa Francesc, que ens va animar a “obrir el cor al germà” i a posar fi a “la carrera armamentística”, exhortà els líders religiosos a ser “profetes de convivència, artífexs d’unitat i constructors de pau”. Francesc, que en el seu discurs va defensar “la via de trobada i no la de l’enfrontament”, ens va recordar que “la humanitat, connectada com mai”, dissortadament “està molt més dividida que unida”. I davant el Consell Musulmà d’Ancians, el papa, tot fent de pont entre sunnites i xiites, afirmà que “el Déu de la pau mai no condueix a la guerra ni incita l’odi ni recolza la violència”.

A l’Encontre Ecumènic i de Pregària per la Pau, el papa, en presència del patriarca Bartomeu, va subratllar la importància que té per als cristians “la unitat en la diversitat”.

Com a missatger de la pau, el papa Francesc demanà “estimar els enemics, trencar l’espiral de venjança, desarmar la violència i desmilitaritzar el cor”. El papa va demanar als jóvens que no deixen de somiar perquè siguen testimonis de pau.

En la trobada del papa amb els bisbes, capellans, religiosos i seminaristes, el papa els encoratjà a acollir tres dels dons de l’Esperit: “l’alegria, la unitat i la profecia”. El papa digué als consagrats que conserven l’alegria i la multipliquen, donant-la. També els digué que intenten “ser custodis i constructors d’unitat”, ja que per a “ser creïbles en el diàleg amb el altres”, hem de viure “la fraternitat entre nosaltres”. El papa recordà als capellans i als religiosos, que “l’Esperit és font d’unitat i de fraternitat contra l’egoisme”. El papa exhortà als consagrats a viure la profecia que“ens fa capaços de viure les benaurances en les situacions de cada dia”. El papa també demanà als religiosos, seminaristes i capellans, fer-se present enmig del poble, ja que “com a profetes, no podem quedar-nos en una vida tranquil·la per no embrutar-nos les mans”.

En un món ple de violència i de conflictes bèl·lics, els polítics farien bé d’escoltar la veu del papa Francesc, un home de pau i de diàleg, per així construir un món més fratern.