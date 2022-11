Esclavos de la mentira

Colgado en la valla metálica de la gasolinera del pueblo, un cartel anuncia la solución a los problemas de la falta de mano de obra para el campo. Al tiempo, mientras repones el depósito de un combustible por las nubes, una emisora de radio anuncia el aumento de la tasa de paro, según no sé qué encuesta de población activa. Lanza a los cuatro vientos, diríase con cierta insana satisfacción, que se han superado los tres millones de parados. En el mismo receptor, unos milímetros más arriba otra emisora lanza un mensaje totalmente contrario: hemos tenido el mejor octubre en no sé cuántos años. Las estadísticas se convierten en instrumento de propaganda. Por eso, intuyo que los otrora respetables telediarios han perdido la solemnidad que siempre acompaña a la verdad. ¿Alguien sigue dando credibilidad a las noticias sutilmente convertidas en consignas? Los telediarios hablan de todo siempre que las imágenes no desnuden los problemas del día a día de los ciudadanos. Los telediarios forman parte del pasado de la abundancia. Hoy las verdades que interesan están en otros medios.

No es de extrañar que en el metro, en los bancos de los parques, en las esperas al dentista, nadie hable con nadie pues todos prefieren satisfacer sus gustos y aficiones con sus respectivos celulares. Si no nos interesa el próximo cómo nos va a interesar lo ajeno. ¿Para qué hablar con alguien si el móvil es el más sabio de los interlocutores? Aquel anuncio en madera que apenas se sostiene en la valla de la gasolinera representa más verdad que los 30 o 40 minutos de parloteo insustancial en un televisor de señores o señoras que leen lo que otros redactan. Las noticias consignadas no hablarán de ese agricultor que necesita jornaleros y que ha de recurrir a empresas de trabajo temporal para que inmigrantes llegados de lejanas tierras, quien sabe si en condiciones legales, se dediquen a las tareas que los autóctonos no quieren hacer. Un buen podador, y no digamos un injertador son oficios tan escasos que en el pueblo todavía vemos a septuagenarios en buen estado físico que desafiando legislaciones represivas realizan estos trabajos necesarios para seguir cultivando las tierras. De paso completan los ingresos de una pensión indigna. Contra ellos se lanzan campañas de inspecciones laborales que castigan a padres que ayudan a hijos o a hermanos como siempre hicieron para salir adelante. Inspecciones que no aparecen en supermercados que venden pan cada vez más famélico en proporción inversa a su precio. ¿Dónde están los inspectores de consumo? Y viendo el panorama uno reflexiona si hemos orientado la formación, la inversión educativa, hacia los caminos adecuados. Muchas empresas buscan trabajadores manuales que no encuentran. Habrá que preguntarse por las razones. ¿Hay en España estudios serios sobre las necesidades de trabajadores por sectores económicos? Algunos afirman que se necesitan dos millones de ese tipo de trabajos. Hay tres millones de parados y sin embargo faltan trabajadores que suden, que doblen el lomo o que se ensucien las manos. Se necesitan podadores o injertadores, oficios que nadie enseña en los institutos abarrotados de futuros graduados, una gran parte de los cuales acabará sin más expectativas que encontrar un empleo en una cadena de supermercados. No podemos consentir una sociedad de esclavos que trabajen por sueldos que les impiden alquilar una vivienda, como en los peores tiempos de la posguerra cuando había pisos compartidos por dos familias. Aquel que se ensucia las manos merece un sueldo digno. Y entonces empezaremos a entender el anuncio de la gasolinera. Y a detestar las consignas de los informativos. Y a descubrir que somos esclavos de la mentira.