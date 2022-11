“Tenemos días de mierda, me ha costado mucho reconciliarme con mi cuerpo” alega Magdalena Piñeyro autora de 10 Gritos contra la gordofobia, su segundo libro, presentado en la librería La Rossa de Benimaclet. Fue la tesis de fin de máster y la consigna era: “¡Que lo lea mi mamá!”.

“Escribí con bastante rabia este libro, con rabia y con amor”.

“Gorda no es un insulto, nuestro cuerpo no da asco, la sociedad da asco”. Tenemos ¡derecho a existir y a ser felices!”. Piñeyro con rotundidad relata cuantas circunstancias de repulsa rodean a cualquier persona obesa plasmándolas en poemas con frases categóricas. “La amante nunca (…) alguien que nunca se sintió plena (…) por vacas, por gordas, por repulsivas (…) somos más que calorías (…) somos los ojos que las miran ( ) me niego desde lo ancho de mi cuerpo (…) opondré resistencia (…) no viviré vencida”.

“Toda mi vida me había dicho que no podía existir. ¡No quiero esta mierda para mí! que mi cuerpo me limite en todo, como si lo peor fuese estar gordo”, apunta.

¿Hasta cuándo la industria seguirá machacando a las personas inculcando insatisfacciones y promoviendo ultrajes y acosos?

Indudablemente cuanto sucede en la sociedad tiene sus efectos y así “durante la pandemia la gente tenía miedo a engordar”

“No debe haber una cosa peor para un médico que una gorda le diga que no” al proponer una operación bariátrica (reducción de estómago). “Tienen montado un bisnes del carajo, una puta vergüenza”. Empresas aseguradoras y sanidad privada al alimón anuncian a bombo y platillo el solventar quirúrgicamente la obesidad. En España casi el veintidós por ciento de la población es obesa. La Seguridad Social no asume esta intervención si es por motivos estéticos, se cuantifican unas veinte mil personas en lista de espera de tres años para tal cirugía. ¿Por qué no se explican claramente los pros y contras en la atención privada sobre cuestiones tan primordiales como el precio total del servicio? ¿Alguna de estas empresas desglosa lo que cubre el presupuesto? Preoperatorio completo, los gastos de hospital incluyendo la UCI, honorarios médicos, seguimiento durante dos años como mínimo, consulta psicológica y nutricionista, seguro extra ante posibles complicaciones deben estar contemplados sin posibilidad de engrosamiento, a posteriori, de la cifra a pagar. ¿Por qué no se cuantifican y comunican las cargas a la hora de la devolución de préstamos para estas intervenciones, suplementos que pueden sobrepasar en cuatro mil euros los doce mil solicitados?

¿Clínicas de estética sin personal de cirugía bariátrica propio? ¿Establecimientos que tras peripecias comerciales entran en quiebra abandonando a sus pacientes?

“Tengo sesenta y ocho años, son sesenta y ocho años de gordofobia” relata una de las personas asistentes en la renovada librería gerenciada por Alodia Clemente. “¡He odiado tanto mi cuerpo! Hasta los trece años no conseguí que me llevaran a un psiquiatra”. Declaraciones efervescentes conquistaron la unánime atención del público. “¡Era yo la culpable de la gordura!”, tal maldición pesaba sobre esta mujer, como en otros miles de casos. “Esa presión social era punible”. Mar que así se llama la interviniente, profesional de enfermería, en base a sus vivencias confesaba abiertamente: “No pienso hacer ejercicio porque me cago encima después de la operación (bariátrica), es de alto riesgo, un día de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”.

“Hay comentarios que derivan en trastornos de la conducta alimentaria”. El científico Albert Einstein expuso: “Cuando se escriba la historia del siglo XX (aplicable al XXI) se verá que lo más grave no fue la conducta de los asesinos, sino la de los que les dejaron hacer”.

”La gordofobia se conoce poco, nos queda mucha lucha” y a nivel personal “¡cero latigazos!” ¡Nada de autoinculpación! “Tenemos mucho que hacer”. Piñeyro recién llegada de unas charlas en Onteniente insiste en que “toda esa rabia hay que movilizarla hacia afuera”, que no se arraigue amargando la existencia. Igualmente la joven conferenciante uruguaya, domiciliada en Canarias, subraya la importancia de la pedagogía en centros educativos.

“A mi hijo lo están machacando en el patio del colegio, no hay material (contra la gordofobia) para poder trabajar en los coles”, aduce una mujer. “El insulto fácil es bola de sebo”. Ella ya había vivido el calvario que soporta su hijo y a estas alturas: “¡Se me han acabado las buenas palabras!”.

“No hagáis sufrir al espíritu, replicó Jorge Káiser (Friedrich Carl Georg Káiser literato vanguardista y crítico social alemán exiliado) a sus jueces, porque ya el espíritu es por si sólo una herida”.

“Tienes que engordar diez kilos para llegar a la cirugía y luego te operamos” relata Piñeyro de su experiencia. “Los psicólogos se están forrando con nosotras” añade Mar, recalcando que “aquí en Valencia no podemos estar de espaldas a la gordofobia, ¡encuentro de gordofobia en Valencia!”. Se ha trabajado en ello y en fechas prenavideñas está programado el evento contando en el cartel con “el mejor endocrino, ¡he conseguido que viniera!”.

“Se habló de hacer un Orgullo Gordo. El cuatro de marzo firmamos para que sea mundial contra la gordofobia. La gente gorda se está uniendo: Madrid, Galicia, Barcelona, Murcia…” informa la escritora autodenominada “cotilla” e indagadora, “copiando ideas”, válidas.

“Deporte en todas las tallas” es el enfoque dado por Yesica, “entrenadora feminista”, quien reconoce toparse con situaciones en las que: “No sé cómo actuar, no tengo que generar mal rollo”. Yesica agradeció a las personas que le siguen en redes el convertirla en “mejor entrenadora”. Al respecto sobre el tema deportivo Carmen Godino puntualizaría que ciertos locales deportivos son estrambóticos: “Aquello es una puta discoteca para que liguen” y ciertos profesionales carecen de empatía para gestionar la diversidad: “Pesado entrenador, ¡váyase a la mierda!”.

“Habría que traer a Cabaret Gordo” apunta la también perteneciente a la plataforma Stop Gordofobia, quien aconseja “para adolecentes el cómic de Operación Bikini” de Julia Barceló.

“¡Hasta la Sirenita gorda no paro!” esgrime la activista Piñeyro. Por su parte Godino menciona al mundo de la moda como laboratorio de estigmas estéticos. Cabría esgrimir las definitorias palabras de Voltaire (Françoise-Marie Arouet, filósofo francés francmason, contrario a la intolerancia): “La civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona”.

“Quieren volver al modelo del dos mil” con sus parámetros corporales. Bernard de Mandeville, médico londinense del siglo dieciocho escribiría: “El afán de ser moderno en el comer, en el vestir y en el amueblar la casa, siempre ha sido objeto de burlas, pero fue realmente una fuerza propulsora del comercio (…) lo que aún hoy parecía bueno y digno de alabanza, al año siguiente era censurable como un delito.”

¿Qué ideal de belleza se promulga? ¿El que da más réditos a ciertas industrias manipuladoras? Citar que el cuadro contemporáneo de cotización astronómica titulado: Supervisora de ganancias durmiendo, representa el desnudo de una mujer que sobrepasaba los ciento veinte kilos de peso, obra del pintor inglés Lucien Freud. Treinta y tres millones de dólares fue la cifra alcanzada encabezando, por algún tiempo, el listado de pinturas de mayor importe pagado.

“Debemos hacer efectivas las herramientas que tenemos, yo tengo derecho a vivir con este cuerpo”.

“Hay compañeras gordas haciendo ropa a medida”

“Nos tenemos que decir guapas entre nosotras, ¡que linda esta pancita! apostar por ese amor”, algo que la conferenciante hace. “Uno tiene derecho a defenderse, empezar a poner denuncias, eso queda registrado, ¿Por qué ese médico tiene cuarenta denuncias de cuarenta gordas?”. También “hay que intervenir en el alumnado y el profesorado”, en el ámbito educacional: “Yo me sentía muy sola de peque”.

“Al señor Garzón le tengo que decir que deje de hablar de gordura, usted también ha sido votado por gordas, tiene que ayudar a la lucha gordofóbica, hay un problema social, los más afectados son los niños y las mujeres” exclama aireada Mar. “La gorda es la tontita, la simpática”, pero, “hay muchos días que no confío en mí” y entonces es cuando Mar se explaya con su psicóloga.

¿Por qué hay “cosas que por mujer no puedes hacer y por gorda no puedes hacer”? “Tenemos el síndrome de la impostora” (incapacidad de asimilar logros por baja autoestima).

Vázquez Montalbán en Reflexiones de Robinsón ante un bacalao afirma: “La mirada de los demás nos obliga a sobrevivir, porque siempre trata de matarnos”.