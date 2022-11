Mahsa Amini, assassinada per no portar ben posat el vel, ha encetat una revolució feminista, de ressò mundial, a la república islàmica de l’Iran, secundada per iranians i iranianes que demanen llibertat i la mort del dictador. Moltes i molts manifestants, nenes i nens inclosos, ja ho han pagat molt car amb les seues vides. El 6 d’octubre, el Parlament Europeu condemnava la mort de la jove iraniana i reclamava sancions contra els implicats en l’assassinat i en la posterior repressió.

La Unió Europea sancionava, dilluns 17 d’octubre, el cap de la Policia de la Moral iraniana i també 10 membres i 4 entitats. La policia no és tonta, diuen, i la de la moral encara menys, perquè saben que el feminisme és un moviment polític, que fonamenta i apuntala la democràcia de qualsevol Estat, sense el qual la llibertat i la igualtat són inexistents.

Tots els àmbits de les nostres vides: professional, social, cultural, polític, familiar…, han de tindre inclosa aquesta perspectiva feminista, perquè si no és així el buit que hi queda es reompli automàticament d’abusos i de terror; de dictadures i de violències diverses contra les dones. El feminisme és el cordó sanitari necessari per a poder construir models de societats saludables, lliures de violències masclistes, amb dones i homes que, com les i els de l’Iran, tenen consciència plena.

En política, com en la vida, les coses es poden fer de moltes maneres, i aquesta obvietat, segons la nostra opinió, també la tenen ben present les forces ideològiques de perfils dictatorials, sabedores que el triomf del feminisme suposa l’erradicació de les dictadures; per això, aquestes forces davant l’amenaça feminista posen en marxa tota la creativitat necessària per a re-conceptualitzar les atrocitats i despistar la societat. Canviar l’expressió «violència de gènere» per la de «violència intrafamiliar», potser siga, en la nostra opinió, una manera, com tantes altres, de començar a construir la base teòrica, la fonamentació filosòfica, per a sostindre les tesis de Macarena Olona, advocada de l’Estat en excedència.

Aquesta ex número dos de Vox diu que té un projecte, no un partit polític, que a través d’una iniciativa legislativa popular pretén impulsar «…una batalla cultural e ideológica contra la ideología criminal de género», que podria girar al voltant de tot el planeta, com un satèl·lit. La frase, que és d’anàlisi semàntica, al nostre parer, també trasbalsa i capgira completament la realitat i arriba directa a la medul·la de la ideologia masclista: les dones són ara les agressores i els homes són les víctimes?

Des d’aquesta perspectiva, en la nostra opinió, potser els homes i les dones masclistes s’identifiquen completament amb la iniciativa i descobrisquen una senda nova per a poder seguir avançant en la idea que les culpables són elles i no ells; així doncs, pot ser que criminalitzar el feminisme resulte molt rendible i arribe rodant i pegant voltes a tot l’espai polític universal, a través d’aquesta consigna; a més a més, que siga una dona la que sostinga que els agressors són les víctimes reforça la teoria. No sabem si, sense eixir-se’n de l’òrbita, aquesta iniciativa legislativa popular podria sostindre que la Policia de la Moral iraniana és víctima de la ideologia criminal de gènere i que Amhsa Amini i les revoltes feministes iranianes són les culpables.